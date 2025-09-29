Daniel Mansuy sobre el caso de Jorge Tocornal: “La justicia chilena quedó en deuda con él”

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, profundizó en el caso de Jorge Tocornal, quien pasó 10 años privado de libertad por una condena de abusos sexuales contra sus hijos. Una vez cumplida su condena, uno de ellos se desdijo de las acusaciones sobre los delitos que él habría cometido.

Este domingo falleció Jorge Tocornal, quien pasó 10 años en la cárcel por una condena de abusos sexuales contra sus hijos.

Tocornal siempre alegó su inocencia respecto de los hechos que le fueron imputados. Es más, durante largos años se negó sistemáticamente a aceptar beneficios carcelarios, porque estos, como salir en algún tipo de libertad, exigían muestras de arrepentimiento que nunca estuvo dispuesto a dar, pues estaba convencido de su inocencia y quería caminar con la frente en alto una vez que saliera.

Una vez cumplida su condena, uno de sus hijos se desdijo de las acusaciones sobre los delitos que él habría cometido.

Tocornal presentó varios recursos ante la justicia para que este testimonio de su hijo fuera tomado en cuenta y pudiera, tras cumplir su condena, ser reconocido judicialmente como inocente.

Lamentablemente, no lo logró. La justicia quedó en deuda con Tocornal: nunca lo reconoció como persona inocente porque no quiso considerar el nuevo testimonio de su hijo. Que descanse en paz Jorge Tocornal; lamentablemente, la justicia chilena quedó en deuda con él.