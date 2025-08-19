Daniel Mansuy: “Proteger la democracia liberal no implica estar siempre gritando ‘aquí viene el fascismo’”

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, deslizó una reflexión tras la controversia que generó la frase del candidato presidencial José Antonio Kast sobre el Congreso. “Más allá del origen de la polémica, la discusión fue, a mi juicio, un buen reflejo de lo extraviados que están algunos actores en este debate”, comentó.

La semana pasada fue, como todos ustedes saben, la supuesta voluntad de José Antonio Kast de gobernar por decreto, saltándose al Parlamento.

Más allá del origen de la polémica —un medio que tituló mal, para decirlo claramente, una declaración del candidato republicano—, la discusión fue, a mi juicio, un buen reflejo de lo extraviados que están algunos actores en este debate.

Se acusó a José Antonio Kast de poner en riesgo la democracia liberal, de ceder a la tentación autoritaria. La lista podría seguir, porque se le dijo de todo. Puede que esto sea cierto, no lo sé, yo no estoy muy convencido, pero eso da igual. Ni me parece que sea lo importante.

Lo relevante, creo yo, es lo siguiente: aquellos que quieren —y que queremos, porque yo estoy en esa lista— proteger las instituciones de la democracia liberal, en vez de apuntar constantemente a sus eventuales amenazas o riesgos, debemos preguntarnos por qué esas instituciones hoy no están dando respuestas a las urgencias de las personas. Por qué la democracia liberal, hoy día, tiene tantas dificultades para ofrecer respuestas claras y nítidas a aquello que las personas sienten como necesidades apremiantes.

Al fin y al cabo, además, todo indica que la polémica terminó beneficiando a José Antonio Kast. En parte porque el Parlamento está desprestigiado, y en parte porque las personas quieren soluciones. Quieren un dirigente —un presidente— con decisión.

Y por tanto, insisto en esto: proteger la democracia liberal no implica estar siempre gritando “¡aquí viene el fascismo!”, sino preguntarse por qué y cómo podemos lograr que las instituciones, al interior del marco de esa misma democracia, puedan dar respuesta a los problemas que la gente tiene. Cosa que, aparentemente, hoy no está ocurriendo del todo.