“Hoy sabemos que ese 18 de octubre envejeció muy mal”: Daniel Mansuy y su minuto de confianza a 6 años del estallido social

El panelista de Tolerancia Cero reflexionó sobre los seis años desde el estallido social, planteando que, aunque en ese momento se expresó un malestar social genuino, también se desencadenó una ola de violencia que dejó secuelas profundas en el espacio público y en la convivencia democrática.

Este sábado se cumplieron seis años del 18 de 2019, esa fecha que marca un ciclo o un hito muy importante en la historia reciente de nuestro país.

Ese día, por supuesto, se expresó un malestar muy masivo y real que se vio en la marcha gigantesca el 25 de octubre.

También se desató una violencia, una violencia inorgánica, desestructurada quema del Metro, de iglesias y degradación notoria del espacio público que dura hasta hoy.

En ese contexto, todas las versiones de la izquierda en distintos grados apoyaron, decidieron apoyar una escena, una dinámica que quería empujar la salida del Presidente Sebastián Piñera, democráticamente electo, avalando, por tanto, la violencia en distintos grados de intensidad.

Por supuesto, cada una de las versiones de esa izquierda.

Hoy sabemos que ese 18 de octubre envejeció muy mal, de hecho, nadie lo reivindica, hasta hace algunos años sí se reivindicaba.

Hoy día se reivindica muy poco. Las derechas se aprestan en ese contexto a obtener una votación histórica, como nunca habían obtenido en su historia, y simétricamente las izquierdas se prestan a tener una derrota eventual histórica también.

Para salir del atolladero, las izquierdas, si quieren salir del callejón en el que se encuentran, a mi juicio, tienen que reflexionarse sobre todo lo que ocurrió en torno al 18 de octubre y su propia actitud en esos días.

Ese es hoy día el agujero negro de la izquierda que sin reflexión va a ser imposible de salir del lugar a donde está.