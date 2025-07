“Hay que realizar un auténtico esfuerzo por comprender al país”: Mansuy y la carrera presidencial tras la derrota de Tohá

En su minuto de confianza en Tolerancia Cero, el académico y panelista Daniel Mansuy enterró el sueño de una segunda vuelta entre Evelyn Matthei y Carolina Tohá, símbolo de una política que ya no conecta con el Chile actual.

Evelyn Matthei, Carolina Tohá. Esa fue la segunda vuelta soñada por las élites nostálgicas de los 90 y de la concertación.

Y todo indica que ese país ya no existe porque ayer los votos de Carolina Tohá mostraron que ese mundo no tenía la consistencia que muchos pensaron o aspiraban que tuviera.

No se hace política mirando al pasado, no se hace política hablando un país que ya no existe, que dejó de existir y que por condiciones demográficas, migratorias, por el paso del tiempo, ya dejó de ser, sino que se hace política hablando dándole al hoy, al país del presente.

No habrá segunda vuelta Evelyn Matthei-Carolina Tohá como soñaron los nostálgicos y hay que hacer la pérdida cuanto antes y a subir el cambio para Tohá, su derrota ayer y el mundo que ella representa y para Evelyn Matthei su desplome en las encuestas que puede ser revertido a condición de que se tome en serio los el punto siguiente.

Para comprender este cambio hay que realizar un auténtico esfuerzo por comprender al país que tenemos, no al país que quisiéramos que fuera o al país que se fue.

Si usted fue talentoso en política en los 90, eso no dice nada al respecto de usted hoy día. De eso se trata la política, comprender la realidad tal y como es y no como quisiéramos que fuera.