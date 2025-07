Mansuy y el dilema interno del Presidente Boric: “Ni siquiera él sabe cuál es su verdadera identidad política”

El cientista político, filósofo y panelista de Tolerancia Cero se refirió a su nuevo libro "Los inocentes al poder", donde analiza el fenómeno generacional del Frente Amplio y sus integrantes, partido cuyo proyecto político, a su juicio, ya fracasó. Además, comentó lo que fue el escaso traspaso de apoyo del mandatario al abanderado que tuvo el FA, Gonzalo Winter.

Luego de la primaria de la centro izquierda en que se impuso Jeannette Jara (PC) con amplia mayoría, ha habido un análisis más profundo entre los partidos de la exConcertación y sobre todo en el Frente Amplio, partido del Presidente Gabriel Boric que a través de su abanderado, Gonzalo Winter, no superó el dígito de preferencias.

Previo a conocerse este resultado y antes de la campaña como tal, el cientista político y filósofo Daniel Mansuy terminaba de trabajar en su más reciente libro Los inocentes al poder: Crónica de una generación, ensayo en el que propone un análisis del fenómeno generacional del Frente Amplio y de cómo llegó al poder el Presidente Boric.

Solo un dato: Gabriel Boric logró aunar 1.058.027 votos en la primaria de 2021; Gonzalo Winter solo 123.829, un 11,7% de lo anterior.

Sobre esto hablamos con Mansuy en un nuevo Influyentes, con Paula Escobar. Allí, el también panelista de Tolerancia Cero profundizó en las conclusiones ha sacado en el trabajo para su última obra, pero también ya conocidos los resultados de la primaria.

“Creo que es una derrota del Frente Amplio como proyecto. La campaña de Gonzalo Winter fue un esfuerzo por regresar al origen, al 2011 de unos dirigentes que están nuevos, que impugnan, que están fuera de la mesa del poder, sin comprender que cuando tú eres Gobierno y manejas el aparato estatal no estás fuera del poder, sino que estás metido adentro”, aseguró.

En ese sentido, un discurso de este tipo no tuvo la credibilidad que se le intentó dar, añadió.

“Lo que me llama la atención es que ellos no hayan hecho ninguna reflexión, de modo que se hayan sentido que eran tan impugnadores como antes, como si no hubieran pasado por el Gobierno, sin percatarse que ese discurso no tenía credibilidad alguna”.

Boric “está dividido internamente”

De esto también se desprenden dudas sobre el liderazgo del rostro del Frente Amplio estos cuatro años: el propio Presidente Boric.

El mandatario ha tenido un cambio en cuanto a ciertas posiciones y posturas políticas que a juicio de diversos analistas lo acercan más a la socialdemocracia, hacia quienes se abrieron en el denominado “segundo tiempo” de su mandato, algo que contrasta con el intento que hizo Winter. Entonces, ¿es el cambio del Presidente solo suyo y no del Frente Amplio, o más bien una impostura por el cargo?

Para Mansuy, Boric “tiene buenos motivos para cambiar, pero también tiene buenos motivos para dudar de ese cambio”. Ejemplo de ello, añadió, es el caso de los indultos, contrario a lo que habría señalado la propia ministra del Interior de aquel entonces, Carolina Tohá.

“A mí me hace dudar de su convicción. No porque piense que está mintiendo, ese no es el punto, es porque yo creo que él está dividido. Como él está dividido internamente, en esas condiciones es imposible traspasar esa convicción a medias, que la tiene, a sus huestes”, comentó. “A veces pienso que ni siquiera él sabe cuál es su verdadera identidad política. No creo que es una impostura, creo que es una persona honesta, puede estar equivocada pero no es una persona hipócrita”.