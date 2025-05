Cumplimientos de compromisos del Gobierno: Hay “alta capacidad de activar agenda” pero “persisten problemas” para concretar

En entrevista con CNN Chile Radio, el coordinador del área programática e incidencia de IdeaPaís, Juan Pablo Lira, habló sobre las principales conclusiones a las que llegó el centro de estudios en un análisis al cumplimiento de promesas del Ejecutivo, a partir de la Cuenta Pública del 2024.

Este domingo 1 de junio se realizará en el Congreso Nacional la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric.

De cara a la actividad, IdeaPaís realizó un análisis respecto al cumplimiento de promesas del gobierno, a partir de la Cuenta Pública del 2024.

En CNN Chile Radio, Juan Pablo Lira, coordinador del área programática e incidencia del centro de estudios, explicó que el estudio distingue en su metodología medidas de naturaleza de gestión y de naturaleza legislativa, y que a un año de los anuncios un “47% de las iniciativas ya fueron terminadas, versus un 42% en su cuenta pública anterior”, mientras que un 46% que está en proceso.

En esa línea, señaló que la principal conclusión del estudio es que “este es un gobierno que tiene una alta capacidad de activar su agenda, esto porque un 47% de las iniciativas ya terminadas no es menor. Sin embargo, persisten problemas al momento de que algunos compromisos lleguen a puerto”.

Consultado sobre cuáles son dichos problemas, respondió que “hay agendas más rezagadas que otras”. Por ejemplo, en la agenda de economía y empleo hay “varios compromisos que no ha logrado cumplir”.

En todo caso, remarcó que “es importante precisar que muchos compromisos, sobre todo económicos, el presidente los comprometió al final de su mandato. De hecho, creo que ahora el ministro Grau salió refiriéndose a que parece que no era tan así como que iban a lograr crear 700.000 empleos al final de su mandato, que era lo que había anticipado el presidente Boric en su Cuenta Pública anterior”.

Por otro lado, hay agendas que han tenido avances más significativos. Es el caso del Ministerio del Interior, que es la cartera “con mayor porcentaje de cumplimiento”.

A juicio de Lira, esto se debe al cambio de relato que ha tenido el Ejecutivo, porque “la seguridad no era necesariamente una prioridad de este Gobierno cuando ellos llegaron al poder”.

Si bien afirmó que hay avances en seguridad, política social, economía y empleo, subrayó que “en la medida que no exista un correlato entre esos avances y una mejoría real en el bienestar de las personas, claramente no tiene ningún sentido anunciar nuevos compromisos o sacar rédito de lo que ya se ha hecho, porque en realidad no está significando ninguna mejoría”.

Respecto al discurso que entregará el mandatario este domingo, afirmó que hablará sobre las leyes promulgadas, sobre el plan Calles Sin Violencia, que el país crece a un 2,6% y la creación de más de 500 mil empleos.

Sin embargo, el coordinador del área programática e incidencia de IdeaPaís, dijo que al mirar la realidad, “uno se da cuenta de que esto no es tan así”. Por ejemplo, Calles Sin Violencia “no ha tenido el efecto que uno esperaría que tenga” y “el país efectivamente está creciendo ahora un 2,6%, lo cual es positivo. Sin embargo, en cuatro años habremos crecido un 1,8%”.

Respecto a las cifras de empleo, aseveró que “cuando uno mira los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, la inmensa mayoría es empleo precario, subempleo, es decir, personas que trabajan menos horas de las que están disponibles”.

En ese sentido, afirmó que “esto va a ser pura poesía en la medida que los compromisos y los avances no tengan un correlato con un mejor bienestar para las personas”.

De ese modo, Lira señaló que el gobierno ha tenido un cambio de acento en temas sensibles para la ciudadanía, como la seguridad y la economía, lo que “es algo positivo”.