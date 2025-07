“Comunismo light”: Cruz-Coke acusa a Jara de “disfrazar sus verdaderos pensamientos” tras su triunfo en primarias

El senador de Evópoli sostuvo que la candidata del oficialismo intenta ocultar sus convicciones comunistas para ampliar su electorado. “No me pueden decir que una persona que militó desde los 14 años en el PC no es comunista”, dijo en CNN Chile Radio.

Tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias de Unidad para Chile, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, criticó duramente el perfil ideológico de la exministra del Trabajo.

La mañana de este miércoles, en entrevista con CNN Chile Radio, acusó una “impostura” en el discurso de Jara, a quien identificó como una figura que aún representa plenamente al Partido Comunista.

“Es comunista desde los 14 años”

“No me pueden decir que una persona que milita desde los 14 años en el Partido Comunista no es comunista. Defendió contra Carabineros a delincuentes del estallido social como abogada, usaba la polera del matapaco. No me digan que no es favorable a octubre del 2019”, afirmó el parlamentario.

“Al menos Jadue y Carmona dicen lo que son” y el eterno silencio sobre Cuba

Cruz-Coke sostuvo que, a diferencia de otros dirigentes comunistas, Jara intenta esconder sus verdaderas ideas con la fachada de lo que, en sus palabras, es un “comunismo light”.

“Con Carmona, con Jadue, incluso con Núñez, por lo menos me dicen lo que son. Con Jara uno siente que le están inventando un cuento”, afirmó. “Tiene una impostura enorme. Disfraza sus verdaderos pensamientos porque se da cuenta de que no le conviene. En ninguna parte del mundo el Partido Comunista suelta el poder. No lo hace en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte”.

El legislador también criticó el silencio de Jara frente a regímenes autoritarios: “A Cuba, para qué te digo nada. Ni a Jeannette Jara, con tirabuzón, le sacan una declaración en contra de Cuba”, señaló.

Ante la tesis de que Jara representa a un bloque más amplio y no solo al PC, Cruz-Coke se mostró escéptico: “Lo veo muy difícil. El Partido Comunista en Chile ha sido históricamente pro-soviético, apoyó la invasión a Checoslovaquia y ha estado siempre en el límite de la democracia”.

Críticas al gobierno y respaldo a Matthei

Consultado por el posicionamiento de Evelyn Matthei tras las primarias, Cruz-Coke aseguró que su candidatura es la que mejor representa al centro político. “Yo me inclino por la tesis de que quedó un amplio espacio vacío en el centro, sin Carolina Tohá, y eso lo puede aprovechar Matthei”, afirmó.

Reconoció que en las últimas encuestas Matthei ha bajado, pero explicó que es parte de una carrera “móvil”. “Las campañas políticas son dinámicas. Por capacidad, por experiencia ejecutiva y por menor nivel de rechazo, Matthei es la opción más sólida para enfrentar una candidatura comunista”, sostuvo.

Además, valoró la adhesión de figuras de la ex Concertación a la campaña de la alcaldesa: “Hay un mundo que cuidó la democracia y que hoy siente que el país está estancado”, dijo.

