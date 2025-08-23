Crean parches con IA que detectan el cáncer de mama: ¿Cómo funcionan?

En Entrevistas CNN, Javiera Daza, matrona de Celbrea Chile, entregó detalles sobre este dispositivo.
La detección temprana del cáncer de mama es clave para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.
En ese contexto, la ciencia y la tecnología siguen avanzando para ofrecer nuevas herramientas que permitan diagnósticos más rápidos, accesibles y menos invasivos.
Un reciente desarrollo combina innovación médica con inteligencia artificial: parches capaces de detectar el cáncer de mama. Se trata de Celbrea, desarrollado por la empresa estadounidense Welwaze Medical.
¿Cómo funcionan los parches de detección del cáncer de mama?
En Entrevistas CNN, Javiera Daza, matrona de Celbrea Chile, sostuvo que “la detección temprana salva vidas, ya que puede tener una supervivencia incluso de un 80 o 90% en un cáncer de mama”.
La especialista aclaró que este innovador parche “no busca reemplazar lo que es ecomamaria o mamografía, más bien en la detección precoz. En el fondo es como un test rápido previo a esto”.
“El parche es un dispositivo que en el fondo va a censar la temperatura de tu mamá y puede diagnosticar tanto lo que es un nódulo en la mamá o también alguna inflamación en la mama”, agregó.