Cordero advierte “retroceso” del Gobierno en DD.HH. tras decisiones en Colonia Dignidad: “Es borrar de un plumazo los actos de memoria”

En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro de Justicia y Seguridad cuestionó la gestión del actual Ejecutivo en materia de derechos humanos y seguridad.

El exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, manifestó este miércoles en CNN Chile Radio su preocupación por lo que considera un cambio de rumbo del Gobierno en pilares fundamentales de la memoria histórica y la gestión institucional.

El abogado y académico analizó el impacto de las recientes desvinculaciones en el Plan Nacional de Búsqueda y la decisión de revertir la expropiación en Colonia Dignidad.

¿Qué dijo Luis Cordero sobre Colonia Dignidad?

Para el exsecretario de Estado, la determinación de dejar sin efecto la expropiación del sitio de memoria en la Región del Maule representa una señal contradictoria con los compromisos internacionales de Chile.

“Revertir la expropiación de Colonia Dignidad es borrar de un plumazo los actos de memoria respecto a los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos ocurridos ahí, no solo en dictadura”, afirmó.

Cordero añadió que este enclave operó como un “Estado dentro de un Estado” donde se cometieron crímenes contra opositores y abusos contra menores de edad, lo que incluso motivó el perdón oficial del Estado alemán.

“No es simplemente dejar sin efecto una expropiación. Es una de las formas de reparación que el Estado de Chile ha conversado con Alemania. Había otras formas más elegantes para abordar el tema financiero sin desmerecer lo que implica este lugar para la sociedad chilena“, agregó.

#CNNChileRadio | Luis Cordero, exministro de Seguridad, sobre Colonia Dignidad: “Revertir pura y simplemente la expropiación, al margen de tener en consideración las razones que están detrás de ella; que es una de las formas de reparación que el Estado de Chile ha conversado con… pic.twitter.com/ERebpfe4gD — CNN Chile (@CNNChile) April 1, 2026

¿Cómo evalúa el estado del Plan Nacional de Búsqueda?

Otro de los puntos críticos abordados por el exministro fue la remoción de tres jefaturas estructurales del Plan Nacional de Búsqueda, entre ellas Paulina Zamorano, quien lideró el programa por 14 años. Cordero cuestionó el argumento de “pérdida de confianza” esgrimido por el actual titular de la cartera, Fernando Rabat.

“Mi preocupación central es que el Gobierno diga que el plan se mantiene, pero en realidad lo está estrangulando“, advirtió. Según Cordero, reducir la política de búsqueda exclusivamente a las investigaciones judiciales es un error conceptual: “Las acciones judiciales son solo un aspecto acotado.

El plan trata sobre la construcción de trayectorias y el levantamiento de archivos. Decir que el plan son solo las investigaciones judiciales es reconocer que el plan es simplemente nominal”.

El exministro recordó que la búsqueda es hoy una responsabilidad propia del Estado y no solo de los familiares, por lo que la interrupción de la continuidad de funcionarios técnicos afecta la credibilidad del sistema. “Si uno ve estos hechos ya en una película más completa, estamos ante un panorama de dilución del tema de Derechos Humanos”, sentenció.

Finalmente, Cordero extendió sus críticas a la gestión en Seguridad, refiriéndose a la exposición del director de la PDI ante el Congreso para declarar sobre conversaciones reservadas con el Ejecutivo. “La primera obligación de las autoridades civiles es cuidar las instituciones y eso no se está haciendo. Exponer a un director a revelar conversaciones privadas es inadmisible en un Estado de Derecho y debilita la cohesión policial necesaria para enfrentar el crimen organizado“, concluyó.