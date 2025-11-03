Coquimbo Unido campeón: Las claves de Alejandro Camargo tras el histórico triunfo para los “piratas”

Coquimbo Unido se proclamó campeón del Campeonato de Primera División tras ganarle 2-0 a Unión La Calera y aseguró un cupo a la Copa Libertadores 2026.

En un histórico enfrentamiento, este domingo el equipo Coquimbo Unido se coronó como el campeón del fútbol chileno tras ganarle 2-0 a Unión La Calera y conquistar el título del Campeonato de Primera División en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fueron más de 18.000 las personas que llenaron el recinto “pirata” y aún más los que celebraron los goles de Cecilio Waterman (19’) y Benjamín Chandía (75’) en el desplante del equipo aurinegro bajo la dirección de Esteban González que, luego de 60 años, se proclamaron campeones del Torneo Nacional 2025.

Sumando el triunfo de ayer, el elenco pirata logró 14 victorias seguidas, siendo esta una de las mayores seguidillas de la historia de la competencia criolla. Tras el pitazo final Coquimbo Unido llegó a los 65 puntos en la tabla y festejó cuatro fechas antes del término del certamen.

“Se logró algo histórico”

Tras el triunfo Alejandro Camargo, volante del equipo aurinegro, en conversación con CNN Deportes comentó sobre la emoción que vivió al ver a su equipo coronarse como el campeón del fútbol chileno y asegurar un cupo de forma anticipada a la Copa Libertadores 2026.

“Es súper emotivo porque se generó un ambiente muy lindo y bueno, mucho esfuerzo. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, los equipos pasados en los que estuve y después, cuando estaba afuera en el banco, se me vinieron las lágrimas a los ojos y ya era inevitable. Así que, disfrutando a full y sabiendo que se logró algo histórico”, señaló Camargo.

A su vez, el jugador comentó sobre las exigencias que hay que tener para un buen rendimiento dentro de la cancha: “es un hábito por ahí el comer bien, estar sano y cuidarse toda la semana. Es mucha disciplina y eso te ayuda también a extender un poco más la carrera. Si quieres lograr cosas tenés que sumar desde tu granito de arena y creo que en este plantel muchos compañeros siguen esa disciplina así que creo que se hicieron cosas muy buenas de parte del cuerpo técnico, el staff y bueno por eso llegamos a esta linda instancia”.