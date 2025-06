Contribuciones en Chile: ¿Qué hacer si detectas errores en tu cobro y cómo pedir devolución al SII?

Gonzalo Vicencio, socio fundador de MAMD, explicó en CNN Chile que un 15% de los contribuyentes analizados por su firma pagó más de lo que correspondía en contribuciones.

El cobro de contribuciones vuelve a estar en el centro del debate público, esta vez no solo por el peso económico que representa para muchos propietarios, sino por la creciente evidencia de errores en el cálculo del impuesto.

Gonzalo Vicencio, socio fundador de la consultora MAMD, especializada en auditoría tributaria, aseguró en entrevista con CNN Chile AM que una proporción importante de contribuyentes ha pagado montos superiores a los que les correspondían legalmente.

“Las contribuciones son un impuesto general que no mira casos particulares”, explicó Vicencio, precisando que su empresa ha detectado que cerca del 15% de los contribuyentes que evalúan pagan de más, y otro 15% paga de menos.

“Estamos hablando de que, en un universo de 100 propiedades, al menos 15 estarían haciendo un pago indebido en exceso, lo que es bastante significativo”, sostuvo.

El especialista detalló que los errores suelen estar relacionados con un algoritmo utilizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para determinar el avalúo fiscal, el cual considera diversos factores, como la ubicación del inmueble, las características del terreno, la materialidad de la construcción, la altura del edificio, entre otros.

En este contexto, valoró el reciente anuncio del SII que busca eliminar el denominado “factor comercial” en el sector de Santiago Centro, medida que comenzará a regir en 2025. Este factor multiplicaba en algunos casos hasta 3,1 veces el valor de una propiedad solo por su localización, generando un aumento desproporcionado en las contribuciones.

“Es una buena noticia”, señaló Vicencio, aunque advirtió que su impacto será limitado. “No todas las propiedades en Santiago Centro tienen ese factor. Requiere una bajada más precisa”, agregó, aludiendo al caso de una empresa textil con múltiples locales en la zona, de los cuales solo un 30% se beneficiará del cambio anunciado.

Además, el experto enfatizó que la devolución de pagos en exceso es posible, pero no automática en todos los casos. Si bien el SII indicó que la eliminación del factor comercial tendrá efecto retroactivo, quienes no vean reflejada una rebaja deberán revisar su situación particular.

“En esos casos, es fundamental asesorarse o consultar si el inmueble realmente tenía incorporado ese factor en su cálculo”, explicó.

En cuanto a cómo se determina el monto de las contribuciones, Vicencio señaló que depende del avalúo fiscal, el cual se compone del valor del terreno y de las construcciones. Ambos elementos son evaluados según áreas homogéneas definidas por el SII, además de otros factores técnicos como el año de construcción y materiales utilizados.

Finalmente, llamó a los contribuyentes —en especial empresas con múltiples propiedades— a estar atentos a nuevos anuncios del SII que podrían permitir nuevas solicitudes de rebaja del avalúo fiscal. “Es clave que las personas no se queden con la duda. Si hay error, se puede corregir y recuperar lo pagado de más”, concluyó.