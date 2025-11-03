Martínez defiende dichos de Boric: “El Presidente no ha influido en la discusión pública sobre las elecciones”

La presidenta del FA aseguró que el mandatario no ha intervenido en el debate electoral sino en materias de políticas públicas, en específico al referirse al recorte fiscal que han planteado distintos candidatos.

Hace algunos días en Tolerancia Cero, el vocero del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, hizo un llamado al Gobierno y específicamente al Presidente Gabriel Boric a dejar de lado sus intervenciones en las materias que surgían en el marco del debate electoral presidencial, expresando que estos dichos le restan potencia a la candidata presidencial en vez de sumarle.

A días de ese llamado, también en Tolerancia Cero, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió las acciones del mandatario, asegurando que apuntan a las políticas propuestas y no a quienes las proponen.

“El Presidente no ha influido en la discusión pública sobre las elecciones. Lo que ha planteado es una pregunta muy razonable respecto a cómo vamos a proveer de ciertos derechos a la mayoría de los ciudadanos como una certeza”, explicó Martínez en referencia a las críticas del Presidente al recorte fiscal propuesto desde la campaña de José Antonio Kast.

Con todo, para la timonel del FA el foco debiera ser “emplazar al candidato Kast” para obtener alguna respuesta sobre cómo aplicaría el recorte fiscal propuesto, afirmando que al mismo tiempo Jara ha podido ejercer el liderazgo que tiene.

Por otro lado, comentó lo que han sido los “distanciamientos” que ha tomado Jara respecto del Gobierno, mostrándose desde una posición distinta a ser continuidad.

“Es muy razonable que siendo la candidata de nueve partidos, donde además uno de ellos ni siquiera es parte hoy día de la coalición de Gobierno, tenga que recoger toda esa experiencia y también avanzar en ciertas medidas que todavía pueden ser insuficientes”, contestó Martínez.