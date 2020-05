En entrevista con CNN Chile, Miguel O’Ryan, miembro del Consejo Asesor COVID-19, se refirió a las nuevas medidas restrictivas que anunció el Gobierno, que incluyen la cuarentena de 12 nuevas comunas en la Región Metropolitana.

El médico cirujano señaló que el aumento en las comunas con cuarentena “obedece a una recomendación que vino de parte del Consejo Asesor a la luz de lo que estábamos observando en la última semana, que es este incremento importante de casos en la Región Metropolitana. Era importante reaccionar rápido”.

O’Ryan, además, explicó por qué se revirtió la meseta que se había alcanzado durante las semanas pasadas en cuanto a contagios: “Efectivamente si uno ve en las últimas dos semanas, había una cierta estabilización. Pero al mismo tiempo habían brotes en diferentes lugares, esa es la particularidad de esta epidemia en Chile. Porque son múltiples brotes. Ya habían señales en la Región Metropolitana de que la problemática iba a estar en las zonas más pobladas. Esta explosión de nuevos casos se asocia también a que estamos detectando más casos”.

En ese sentido, advirtió: “El efecto (del aumento de contagios) se va a ver en los próximos 10 días, si va a ver un impacto en nuestro sistema de salud. Tenemos este colchón de camas críticas, pero veremos si es suficiente”.

De esta forma, no descarta que más comunas de Santiago entren en cuarentena. “No se puede bajar la guardia, pero me tranquiliza que haya habido esta respuesta de la autoridad con una gran parte de la Región Metropolitana entrando en cuarentena. Creo que es oportuno. Pero hay que seguir mirando las comunas que no están en cuarentena“, dijo.

Luego, añadió que “es probable que haya que ser aún más estrictos y que entren en cuarentena más comunas en Santiago y grandes urbes como Valparaíso”.

Asimismo, sobre las cuarentenas dinámicas indicó que “el tiempo dirá si son efectivas. La verdad es que no hay experiencia, pero se basa en una conceptualización que es racional. Tener a toda la Región Metropolitana en cuarentena por dos meses, como lo hizo Buenos Aires, obviamente causaría estragos. Si uno puede lograr ese mismo efecto sin hacer una cuarentena total, sino que selectiva, sería un gran éxito. Ahora, si se va a lograr o no, vamos a tener que ir viendo”.

Finalmente, O’Ryan aprueba la gestión que ha tenido Gobierno. “Hasta ahora la estrategia ha sido exitosa en el objetivo fundamental de una baja mortalidad y, al mismo, tiempo evitar que se sature el sistema de salud que puede proyectar más mortalidad. Ninguna de esas dos cosas ha sucedido y ya llevamos dos meses”, sentenció.