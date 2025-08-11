“Condenar el genocidio no es ser cómplice del terrorismo de Hamás”: Rincón y el repudio al asesinato de periodistas en Gaza

La periodista y panelista de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, aclaró que su crítica no está dirigida al pueblo de Israel ni al judaísmo como religión, sino exclusivamente al gobierno de Benjamín Netanyahu y sus colaboradores.

Esta crítica no es hacia el pueblo de Israel, ni al judaísmo como religión, no podría serlo. Pero como el antisemitismo existe, es bueno aclararlo.

Esto es hacia Benjamín Netanyahu, su gobierno y sus colaboradores.

En Gaza esta vez han sido asesinados 6 periodistas, entre ellos ANAS AL SHARIF.

La ONU ha calificado lo sucedido de “grave violación del derecho internacional humanitario”, y agregaron que “al menos 242 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023″

Era un terrorista, han dicho las autoridades israelíes.

Desprestigiar para justificar asesinatos es una práctica muy antigua, propia de regímenes autoritarios y que debería avergonzar a toda democracia.

E incluso frente a un eventual terrorista, como califica SIN PRUEBAS el gobierno israelí a Al Sharif, el único camino razonable son los tribunales.

Los asesinatos selectivos, siempre están al margen de la ley.

No instalemos falsos dilemas. Condenar, como lo hacen incluso voces valientes de ONG israelíes, el genocidio en Gaza no es ser cómplice del terrorismo de Hamás.

Es solo el mínimo civilizatorio de que la violencia se combate dentro del Estado de derecho y sin castigar a la población civil.

Los periodistas extranjeros no pueden entrar a ese territorio palestino. Es en las espaldas de los propios profesionales gazatíes que está el peso de contar al mundo la hambruna, destrucción y muerte.

Seguir apagando esas voces es pretender sumir al mundo en la oscuridad informativa.