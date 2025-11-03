#LODIJERONENCNN tolerancia cero

“Como si fuera el día de la marmota, nada cambia”: Escobar por veda de encuesta en periodo electoral

Por Paula Escobar

03.11.2025 / 23:27

La periodista y panelista de Tolerancia Cero cuestionó la vigencia de la veda electoral de encuestas, calificándola como un “anacronismo” que genera más desinformación que resguardo democrático.

Ya estamos en veda o blackpout de encuestas, a pesar de que quedan varios días para la elección, y que también faltan hitos clave, como debates y entrevistas.

Este anacronismo logra el efecto contrario al que persigue. Se supone que es para no manipular las elecciones, con resultados que podrían incidir en el voto de cada cual, pero la realidad es que 15 días de veda logran solo darle mayor espacio a las noticias falsas, y abonar a la especulación y falta de transparencia.

Por lo demás, distintas versiones de encuestas confidenciales circulan en redes sociales, especialmente vía WhatsApp, sin accountability, o rendición de cuentas, pues no son oficiales o formales. Esto produce opacidad, y un desnivel o asimetría en la información disponible: mientras algunos o algunas reciben las encuestas, la mayoría de los ciudadanos, no.

Cada año electoral se recuerda en columnas o espacios como este, lo anacrónico e inconveniente de la veda; y como cada año electoral, nadie sale a defenderla. Pero, como si fuera el día de la marmota, nada cambia, hasta que vuelve a ser año electoral y el ciclo se repite.

¿Podrán los parlamentarios, de una vez, legislar rápido sobre esta materia, que por lo demás no presenta mayores controversias para modificarse?

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Mansuy: "Las derechas se juegan buena parte de su destino en el modo en que reaccionen a los resultados del 16 de noviembre"
Coquimbo Unido campeón: Las claves de Alejandro Camargo tras el histórico triunfo para los "piratas"
"Como si fuera el día de la marmota, nada cambia": Escobar por veda de encuesta en periodo electoral
"Algo tiene que haber ocurrido para que esta anomalía haya podido abrirse paso": Alfredo Joignant por "derechización" en Chile
Mónica Rincón por escándalo en el SII: "No se puede hacer cargo de cómo se usan los impuestos, pero sí de cobrarlos bien"
Acevedo afirma que Hacienda "tomó a medias" recomendación de comisión asesora sobre el fin de la "glosa republicana"