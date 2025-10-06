“¿Cómo gobernar en estas condiciones?”: Alfredo Joignant analiza la situación política de Francia

El panelista de Tolerancia Cero analizó la reciente renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu —quinto en dejar el cargo durante el segundo mandato de Emmanuel Macron— y advierte que Francia atraviesa un momento crítico que podría marcar el fin de una era.

En el día de hoy, renunció el quinto Primer Ministro de Francia durante el segundo mandato del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el que se inició en 2022.

La renuncia de Sébastien Lecornu marca un verdadero récord desde 1958, ya que duró tan solo 27 días. Solo se le compara con el efímero gobierno de FREDERIC FRANÇOIS-MARSAL que asumió el 10 de junio de 1924…y que duró tan solo 24 horas.

Todo esto huele a un fin de régimen, en el doble sentido de la palabra:

En primer lugar, en el sentido de fin de la era macroniana, “jupiteriana”, una analogía extraña que el propio Macron utilizó para ilustrar su visión de la presidencia de Francia, una presidencia lejana, distante, fría como el dios supremo de la mitología romana, dios del cielo, del trueno y del relámpago.

Todo esto se explica por la ausencia de alguna mayoría parlamentaria viable en la Asamblea Nacional que le permita a algún Primer Ministro formar gobierno: ni siquiera el aura de Júpiter y de su encarnación en el presidente de la República viabiliza, hoy, esta posibilidad.

Si de fin de régimen se trata, esto quiere decir que ha llegado a su término la convergencia entre un hombre y un pueblo, que es el rasgo que definió a buena parte de la quinta República.

En lo inmediato, esto debiese traducirse en la disolución de la cámara baja, lo que significa que serán convocadas nuevas elecciones parlamentarias tan solo un año después de que se eligieran a los últimos 577 diputados.

Es altamente probable que el resultado de estas elecciones sea parecido al de las elecciones de 2024. ¿Cómo actuará el presidente Macron sin el aura de Júpiter?

La pregunta es: ¿cómo gobernar en estas condiciones?