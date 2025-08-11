Comisión Verdad y Niñez avanza en recolección de testimonios sobre violaciones a derechos de niños bajo la tutela del Sename

En conversación con CNN Chile Radio, Soledad Larraín, presidenta de la comisión, detalló el proceso y la importancia de visibilizar estas violaciones para lograr una reparación integral.

En conversación con CNN Chile Radio, Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo custodia del Sename y otros sistemas de cuidado alternativos privados, explicó el trabajo que realiza esta instancia creada por el presidente Gabriel Boric.

Desde su inicio formal en febrero de 2025, la comisión ha recibido testimonios que buscan esclarecer la realidad de aproximadamente 700 mil niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la tutela del Estado entre 1979 y 2021. Si bien no todos sufrieron vulneraciones, se estima que un porcentaje significativo fue afectado, como confirmó la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la muerte de diez adolescentes en un centro de Puerto Montt en 2017.

Larraín destacó que las vulneraciones, muchas de ellas sistemáticas y naturalizadas, incluyen condiciones de hacinamiento, violencia psicológica y física, privación de derechos básicos como la educación y la salud, e incluso separaciones familiares motivadas por la pobreza. La presidenta de la comisión insistió en que uno de los objetivos clave es visibilizar estas violaciones para luego avanzar en el esclarecimiento y la reparación integral.

El proceso de recolección de testimonios se realiza presencialmente y también de manera virtual, a cargo de profesionales capacitados para asegurar la confidencialidad y el respeto hacia las víctimas. La comisión busca que las voces de las víctimas y sobrevivientes sean el corazón del informe final, que tendrá un plazo extendido hasta 2026 para su entrega.

Entre las propuestas de reparación que se contemplan están no solo compensaciones económicas, sino también acceso a salud, educación y vivienda, con un enfoque integral para subsanar las consecuencias de las vulneraciones sufridas.

Soledad Larraín invitó a quienes hayan vivido estas experiencias a participar y compartir sus testimonios a través del sitio web y las redes sociales oficiales de la Comisión Verdad y Niñez, asegurando que “su voz será escuchada y reconocida”.

