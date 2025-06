Comisión Investigadora sobre Claudio Orrego: Core Metropolitana UDI detalla el trabajo que realizará la instancia

En entrevista con CNN Chile Radio, la core metropolitana UDI, Nicole Aguilera, explicó la labor que realizará la comisión de cores en torno a la situación del gobernador Claudio Orrego.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta una investigación penal a partir de informes de la Contraloría General de la República que darían cuenta de eventuales irregularidades en su campaña de reelección.

Esto, en relación con el “coaching” y con antecedentes que dan cuenta de un eventual sobrepago a algunos colaboradores.

En la arista política, consejeros regionales (core) de oposición están impulsando la presentación de una moción de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Hasta el momento, serán parte de la acción 11 cores del Partido Republicano, quienes son parte del Consejo Regional Metropolitano, que tiene 34 miembros.

En CNN Chile Radio, core metropolitana UDI, Nicole Aguilera, afirmó que están “trabajando” si formarán parte o no de esta acción.

Respecto a la entrega de sus aparatos electrónicos, dijo que “todo lo que signifique transparencia ante la sociedad lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a valorar” y añadió que el tema “no es contra Claudio, contra la persona, es contra lo que está pasando hoy en día con los recursos que son de todos los habitantes de la Región Metropolitana”.

Consultada sobre si han tenido oportunidad de reunirse con el gobernador, respondió que “no, más que nada en los plenarios. Ahí hemos podido conversar y obviamente en los plenarios levantamos todas nuestras inquietudes y esperamos las respuestas. Claramente, no han llegado todas, pero tenemos confianza en que se van a transparentar todas las cosas”.

De todos modos, Aguilera afirmó que no puede emitir juicios al pertenecer a la comisión investigadora respecto a Orrego.

“Yo no puedo emitir un juicio de valor en este caso. Pertenezco a la comisión investigadora, entonces más que nada me puedo ceñir a todo lo que aparece en los documentos. Si la persona actuó de buena o mala fe, yo te insisto, no puedo emitir ese juicio”, aseveró.

Explicó, además, que la instancia tiene 15 días para constituirse y 45 días hábiles para realizar la investigación, “obteniendo antecedentes, reuniones y con eso ya vamos a poder entregar un detalle y un informe a nuestro consejo y ellos van a ser los que van a ver si es que lo aprueban o lo rechazan”.

Respecto a la posibilidad de que los cores UDI se sumen a la moción de destitución, Aguilera fue enfática en señalar que “como UDI aún no hemos firmado nada, así que no me puedo adelantar a ese tema”.

Cuando se le preguntó si es probable que lo hagan en caso de la aparición de más antecedentes, dijo que “si siguen apareciendo más antecedentes cada día, obviamente uno tiene que empezar ya la fiscalización”.