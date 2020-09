Un duro debate protagonizaron los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el actual mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. La instancia estuvo marcada por descalificaciones y por las constantes interrupciones del magnate.

Repasando la discusión, el analista internacional Raúl Sohr dijo en Última Mirada que la forma cómo se desarrolló el debate “era previsible”. Los dos jugaron “con sus mejores armas” y, según explicó, “lo más importante no es lo que se dice, sino que la gente está muy atenta al carácter, a la personalidad”.

Sohr definió un debate estadounidense como “un juicio sobre en quién confías más, quién quieres que dirija los destinos de tu país por los próximos cuatro años, más que las políticas precisas. Todo el mundo sabe que en los períodos electorales se hacen muchas promesas y lo que tú quieres saber es quién tiene la mayor integridad, quién está más cerca de la verdad“.

En ese sentido, el analista dijo que cree que “hasta cierto punto este debate favoreció al ex vicepresidente Joe Biden”. El candidato demócrata “apareció con sus debilidades”, como sus ocasionales dificultades para hablar producto de su tartamudez. A Trump, en cambio, se le vio “muy agresivo, como suele ser él, muy dominante, interrumpiendo, con malos modales, buscando obstaculizar y hacer todas las zancadillas posibles, lo cual es muy legítimo en un debate”.

“Desde la perspectiva de quién obtuvo más simpatía o quién se proyecta con mayor credibilidad, me parece que Biden ganó algunos puntos. No podría decir que ganó, pero ciertamente no perdió, y ese era el gran desafío que tenía Biden”, afirmó el experto.

De acuerdo a una encuesta de CNN, 6 de cada 10 estadounidenses dio por ganador a Biden en el debate. Si la elección fuera hoy, los sondeos indican que el ex vicepresidente le ganaría a Trump.