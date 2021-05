Este miércoles se espera que el gobierno entregue detalles en el marco de la agenda de mínimos comunes, luego de que la oposición y el oficialismo presentaran sus propuestas para ir en ayuda de la población en medio de las dificultades económicas producidas por las cuarentenas, necesarias para enfrentar los contagios de COVID-19.

Al respecto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), en entrevista con CNN Chile, se refirió a un anuncio relacionado a un IFE Reforzado que realizaría el Ejecutivo en esta jornada.

“Es cierto que un tema que mes a mes se ha dio complejizando es el de las cuarentenas, que hace que muchas personas no puedan trabajar, lo que genera dos problemas: el ingreso mensual y cómo poder reactivarse“, comentó el legislador oficialista.

Junto con destacar que La Moneda vaya por una “transferencia directa a las personas con un IFE reforzado“, también puso énfasis en la necesidad de ayudar a las Pymes y avanzar en un plan para recuperar la salud mental.

Sobre el segundo punto, el parlamentario UDI aseguró que en la propuesta que entregó su sector al gobierno se “genera una lógica de política pública para recuperar las Pymes en Chile” y que “nadie, ni la oposición que empieza hablar que ésta es la candidata (por Yasna Provoste), del regateo, que es un lenguaje propio de otra época, no ha planteado nunca. Lo que estamos planteando es hacer un énfasis especial en las Pymes”.

En concreto, Coloma precisó que en la iniciativa presentada pretenden dar una ayuda económica a 420 mil pymes que facturaron menos de 25 mil UF el 2020, porque “son quienes están más angustiados por recuperar el empleo”.

“Estamos proponiendo un cheque de alivio de $1 millón, más el equivalente a tres pagos de IVA del 2019″, especificó.

Sobre el ambiente en el Congreso y los diálogos con la oposición para llevar adelante las reformas necesarias, el senador advirtió que “no creo que haya tanta diferencia, lo que no sé es dónde está el ánimo. Cuando vi que algunos decían ‘esta es la propuesta de la candidata’, sin conocer la propuesta que nosotros habíamos hecho, y que esto ‘era mezquino’, no sé si hay un ánimo de resolver”.

“Llegó la hora de tirar el carro para el mismo lado, me da lo mismo coincidir con alguna propuesta de la oposición si está bien inspirada”, declaró, junto con concluir que “es un tema más de voluntad que recursos”.

En tanto que sobre las relaciones con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), Coloma pidió que “pongámonos en un ánimo de llegar a acuerdos”.

Finalmente, expresó que más que las continúas críticas cree necesario tener un ánimo de diálogo y destacar lo que se ha hecho bien, aunque haya que mejorar algunos aspectos: “No sé dónde está la piedra filosofal de algún país que haya logrado resolver todos los problemas”.