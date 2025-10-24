Cobro del IVA para compras en el extranjero: Cuáles son las plataformas que ya están inscritas

En CNN Chile Radio, el presidente de la Cámara Aduenera de Chile comentó que la medida, que comenzará a regir este 25 de octubre, busca "recaudar y formalizar a lo que estaba sin seguimiento".

A partir de este 25 de octubre, cambiarán las condiciones para aquellas personas que deseen realizar comprar a través de plataformas en el extranjero.

Esto, porque terminará la exención de IVA, que comenzará a aplicarse a todos los productos que estén por debajo de los 500 dólares.

La medida elimina la histórica exención tributaria para productos importados con un valor inferior a US$ 41 y forma parte de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario 2024.

En CNN Chile Radio, el presidente de la Cámara Aduanera de Chile, Felipe Serrano, explicó los lineamientos de la medida, que busca “recaudar y formalizar a lo que estaba sin seguimiento”.

“Había gente que traía muchas operaciones de 41 dólares, que era el monto que había sin pago, y estas se vendían sin impuesto. Era un negocio sin control. Con esto se va a formalizar mucho y la gracia que tiene también que no va a haber el impuesto del 6%, que es el impuesto que genera toda mercancía que llega a Chile”, señaló.

Cabe recordar que el cobro será de manera automática, ya que estará incluido en el valor del producto, siempre y cuando la plataforma esté inscrita en el sistema simplificado de tributación del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Hay plataformas que ya están inscritas, es el caso de AliExpress, Shein, Amazon, Temu y Shopee. El listado completo se puede revisar haciendo click aquí.

AliExpress, Amazon, Shein y Temu concentran cerca del 90% de las ventas digitales chilenas en el extranjero.

En el caso de las plataformas que no estén en el sistema, se deberá pagar IVA y otros aranceles cuando los productos ingresen al país. Esto provocará que el proceso demore más y sea más caro.