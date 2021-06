El candidato de la Democracia Cristiana (DC) a gobernador regional por la Región Metropolitana (RN), Claudio Orrego, conversó con CNN Chile sobre sus expectativas y aspiraciones a horas del conteo de votos.

“Esta es la segunda vuelta de un cargo que mucha gente no conoce muy bien, era esperable un poco menos de participación, pero tenemos esperanza que la gente vaya a votar porque no da mismo quien gobierne la región”, acusó el candidato.

Por otro lado, debido a que esta semana se anunció confinamiento total para la RM, Orrego especificó que “el gobierno cometió un grave error cuando anunció cuarentena, asustó a mucha gente”.

En tanto, criticó los afiches políticos de su adversaria Karina Oliva (Comunes). Según especificó, dicen “los vamos a botar a todos a la basura, les vamos a pegar la ultima estocada. Si eso no es violento, entonces no sé qué es. Nosotros hemos dichos que los vamos a convocar a todos, vamos a respetar la democracia. Como dice Humberto Maturana, el lenguaje construye realidades”.

Por otro lado, aseguró que “hay que tener cuidado con los lobos que se visten con piel de oveja”.

“Cuando alguien que ha sido dirigente nacional de un conglomerado, cuando personas que han sido parte de un gobierno se disfrazan y dicen ‘no los queremos a ustedes los de siempre’, cuando han estado en todos los cargos. Hoy el Partido Comunista (PC) se lava las manos”, manifestó.

En ese punto, insistió que “ojo con el doble estándar. Si queremos una mejor democracia la gente tiene que hacer lo que dice y decir lo que piensa”.

Respecto al rol de la senadora Yasna Provoste, el candidato instó a que “yo creo que lo va a ser (candidata presidencial). Es un tremendo liderazgo”.

“Si no hubiese sido por su liderazgo firme contra un gobierno que no ha sido capaz de ayudar a las personas, no tendríamos un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el 100% de las familias del Registro Social de Hogares (RSH)”, explicó.

Finalmente, planteó que sus cartas presidenciales son “Yasna Provoste (DC), Carlos Maldonado (PR) o Paula Narváez (PS). De ahí va a ser nuestra candidata que enfrente a los extremos en noviembre”.