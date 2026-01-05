Claudio Grossman tras intervención de Estados Unidos en Venezuela: “¿Cuál es el mensaje que se da a Rusia, a China?

El jurista internacional habló en Tolerancia Cero sobre la intervención estadounidense en territorio venezolano para capturar al líder del régimen, quien compareció este lunes ante el tribunal de Nueva York.

La acción de Estados Unidos en territorio de Venezuela ha sido un tema de discusión desde el fin de semana, cuando equipos norteamericanos ingresaron al país caribeño para capturar a Nicolás Maduro, quien este lunes compareció ante el tribunal en Nueva York acusado como líder de una banda de narcotráfico, el denominado Cartel de los Soles.

¿Que opinión merece la intervención estadounidense entre expertos en materia internacional? Esto fue parte de lo que abordó Claudio Grossman, jurista internacional que representó a Chile ante La Haya por la disputa con Bolivia, en un nuevo Tolerancia Cero.

“Cuando hay algo que parece justificar salirse del derecho eso crea mal derecho”, comentó Grossman. “Hay que preocuparse siempre de cuáles son los impactos de una decisión. Aquí sería interesante saber ¿cuál es el mensaje que se da a Rusia? ¿Qué pasa con China?”.

En ese sentido, agregó, en el ámbito internacional hay tres posibles cursos de acción: sobre reglas, concepciones de justicia o sobre la base de quién tiene más poder.

Por ello, el caso podría ser visto como una manera de resolver asuntos internacionales, donde es finalmente el que tiene más poder el que toma las decisiones.

Sin embargo, para Grossman es fundamental no abandonar el derecho internacional, pues sería lo único que evita llegar a ese escenario.

Asímismo, consultado sobre si Maduro debiera ser llevado o no ante la Corte Penal Internacional, Grossman contestó “de todas maneras”.

Mira la entrevista completa: