Durante esta jornada, el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade anunció su “renuncia” a la Convención Constitucional, luego de confesar que no padece cáncer y que le mintió a sus votantes.

Para analizar en profundidad este escenario político, CNN Chile conversó con el académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la UDP, Claudio Fuentes. El docente explicó que para aprobar esta renuncia es necesario buscar una fórmula innovadora.

“Lo que podría hacer es presentar un certificado médico, pero que tiene que ser aprobado por un médico y después tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Él podría mandar una carta a la Convención, pero sería un acto informal, por ejemplo, se tiene que resolver el problema de las platas, que va a pasar con la dieta. Legalmente debería seguir recibiéndola y luego él podría hacer un acto de donación. Hay fórmulas que tendrán que buscar informalmente para resolver este tema, que no tiene solución legal hasta el momento“, aclaró.

Respecto a un posible reemplazo de Rojas Vade en la Convención, para él lo más simple es que el cupo quede vacante. “Estamos frente a una excepción, porque es uno independiente de una lista que se conforma a última hora, que no adscriben a una ideología, por lo tanto, esta idea del reemplazo no opera lo mismo con una lista independiente que con los partidos. Porque un independiente no va a responder frente a nadie, por eso no es tan sencillo el debate. A mi juicio lo más simple es que quede vacante, va a ser muy poco tiempo y hay mucho vacío legal en la Convención“, aseguró.

Fuentes anticipó que en caso de que se declare vacante y queden 154 convencionales activos, esto no afectará los porcentajes de votación.

“Respecto a la votación, en términos gruesos, no tiene mucha incidencia. La derecha representa el 24%, por ende, que se descuente uno, no convierte un quiebre radical en las tendencias que hoy se observan. Es un 0,6% del peso total de los convencionales. No tiene un gran impacto en las grandes decisiones que se van a tomar. El voto no es un voto determinante ni para llegar a un tercio, ni para llegar al 50+1, ni menos para llegar a 2/3“, dijo.

“El hecho que él se auto excluya, que por el momento era la única opción que quedaba, es una buena noticia para la convención“, agregó.

La carrera presidencial

Además, este miércoles 22 se realizará el primer debate presidencial, por las pantallas de Chilevisión y CNN Chile.

El académico también entregó su visión de cómo se está desarrollando la carrera presidencial hasta el momento. Para Fuentes es claro que actualmente existe “un número uno que es Gabriel Boric, que va a intentar no entrar en conflictos menores con otros candidatos. Va a estar llevando la delantera en las propuestas programáticas seguramente, tratando de agrandar su nicho electoral a una izquierda moderada”.

En cuanto a la candidatura de Sebastián Sichel, aseguró que su estrategia de enfocarse en los atributos personales no fue la mejor opción. “Desde el minuto uno, su campaña ha estado centrada en criticar los atributos de Boric y seguramente va a mantenerse así. Yo creo que la estrategia de los atributos fue una estrategia equivocada, seguramente ahora va a cambiar a una centrada en los programas. En los debates vamos a ver si efectivamente va a poner acentos en las debilidades programáticas de Boric”, opinó.

También apuntó a falta de propuestas en la campaña de Yasna Provoste, y que su presencia, sumada a la de José Antonio Kast, afectaría al candidato de Chile Podemos +.

“Me ha llamado la atención la ausencia de desafiar al resto de las candidaturas. Salvo el tema de que ella es mujer, no la he visto colocando temas en agenda. Me falta esa parte de ella, creo que tiene que actuar más rápido o va a perder la carrera. Kast está jugando un juego típico de tratar de capturar el voto duro de derecha, con intención de ganar adhesión en ese votante. Y ahí Sichel tiene que enfrentar dos escenarios, uno con Kast y otro con Yasna Provoste“.

Por último, aseguró que las últimas semanas serán vitales para la elección de voto de las personas. “Lo que ha sucedido en las últimas elecciones, es que las decisiones de la ciudadanía se han expresado en las últimas dos semanas. Por lo tanto, lo que hagan las candidaturas de aquí a la elección es clave. Los debates van a ser clave, el terreno también, y van a ser muy importante en los próximos meses, como nunca había pasado en una elección”, concluyó.