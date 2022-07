La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, conversó con CNN Prime y abordó distintas materias relativas al plebiscito de salida que se llevará a cabo el 4 de septiembre, entre ellas, el compromiso que anunció Chile Vamos para lograr una nueva Constitución. “Por supuesto que no les creo. Han tenido muchas oportunidades para que el resto de los ciudadanos de Chile les crea, no tengo ninguna razón y no me han demostrado nada para creerles”, comenzó diciendo la jefa comunal. En esa línea, agregó que “es un engaño y lo hemos constatado en el tiempo”. “Ellos tienen ciertos privilegios, hoy estamos en un momento crucial y esos privilegios probablemente no los van a cambiar con una nueva Constitución”, concluyó.