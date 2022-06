El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en Chile. La autoridad sanitaria aseguró que están preparados para tomar las medidas necesarias frente a esta enfermedad. “Esta es una enfermedad que está descrita hace ya varias décadas y que es endémica en algunos países en África y que tiene un nivel de transmisión de contagio que no es alto. Esto no se parece al COVID, tiene un mecanismo de contagio que es muy diferente que es el contacto estrecho, piel con piel. Habitualmente tiene que tener contacto con una persona que tiene la piel con lesiones, por lo tanto, no tenemos que entrar en el pánico de una cosa masiva, de una pandemia con muchos casos”, señaló a CNN Chile la Infectóloga de la U. de Chile, Claudia Cortés.