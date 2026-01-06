Alcalde White y seguridad en gobierno de Kast: “Sería decepcionante que no utilizara las Fuerzas Armadas”

El jefe comunal de San Bernardo, quien fue crítico del manejo del Gobierno de Boric en materia de seguridad, se refirió a las expectativas que hay sobre la administración de Kast. Además, ahondó en su crítica de que "la izquierda debe volver al territorio" y los análisis internos que han hecho desde su sector.

Reconociendo como una deficiencia de parte de su sector el haber dejado de lado el “Chile popular”, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, analizó en Influyentes los desafíos de la seguridad en el país, cómo ha sido el caso de la comuna que lidera y qué evaluación han hecho en su propio sector tras las elecciones de diciembre.

White, militante socialista, ha sido uno de los jefes comunales que durante la gestión del Presidente Gabriel Boric fue crítico de esta en cuanto a la seguridad.

“Cuando no se hace una autocrítica de lo que la democracia ha manifestado es un ejercicio que nos aleja aún más de la comunidad porque la gente dice cómo lo que él está representando me hace sentido si lo que yo estoy viviendo es otra cosa. La soberbia nos hace muy mal. Hemos tenido una derrota gigantesca y lo primero que debiésemos hacer es tener la humildad de darnos cuenta de por qué tenemos esta derrota”, comentó el alcalde.

Por ello, añadió, ve críticamente que desde el Gobierno sigan “maquillando cifras” y que los análisis que se han conocido, como el del exministro Giorgio Jackson o el del excandidato Gonzalo Winter, carecen de una revisión del problema estructural de fondo y cómo enfrentarlo.

Trabajo con Fuerzas Armadas

Entre los principales roces que tuvo el alcalde con el Gobierno estuvo la disponibilidad de las Fuerzas Armadas para temas de seguridad, como lo sería el resguardo de infraestructura crítica.

En ese sentido, aseguró que partidos como el Comunista o el Frente Amplio fueron más reticentes de disponer de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad, algo que según comentó ya está más resuelto y es visto con “madurez” desde el Partido Socialista.

“A nuestro gobierno lo que le faltó fue dejar de lado la disputa ideológica y poder avanzar en tareas más concretas. Y también señalar que al frente también hubo no voluntad en avanzar en ciertos temas. Por ejemplo creemos que el levantamiento del secreto bancario podría ser de mucha utilidad para llegar al principio del problema y no a los soldados que habitualmente las policías incauta o detiene”, añadió.

Con respecto al gobierno que asume en marzo, con José Antonio Kast a la cabeza, White señaló que sería “decepcionante que no utilizara las Fuerzas Armadas” en temas de seguridad.