“No es lo esperado”: Las críticas del alcalde White a la Ley de Seguridad Municipal

El jefe de la comuna de San Bernardo expresó sus cuestionamientos al resultado de una normativa que este viernes fue promulgada y que busca dar respuesta a la necesidad de mayor seguridad en el territorio.

El Gobierno promulgó finalmente la Ley de Seguridad Municipal, la que faculta a los funcionarios municipales en el combate de hechos de delincuencia y de violencia intrafamiliar, además de un seguro de vida para quienes ejercen este rol.

Sobre esto hablamos en CNN Prime con el alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, uno de los jefes comunales que ha impulsado con fuerza la necesidad de este tipo de normativas.

“En el caso particular nuestro no es lo esperado a propósito de que tenemos que estar esperando seis meses para que se implemente”, comentó el alcalde. “Sin dudas que valoramos el esfuerzo de que por fin tengamos un lineamiento, una regulación que pretende generar un rol a algo que, si bien es cierto no era la naturaleza propia de los municipios, hoy día es parte de nuestro quehacer en todo lo que se realiza”.

Otra de las complejidades que vislumbra el jefe comunal tiene que ver con la forma en que se articularán los distintas carteras ministeriales que tendrán un rol en las fiscalizaciones que podrán hacer los funcionarios municipales.

En otro ámbito, el alcalde reiteró su llamado a disponer de efectivo militares en el combate contra el crimen organizado, aún con esta nueva normativa en ciernes.

“En San Bernardo tenemos cada 1.500 personas 1 carabinero. Por lo tanto, ese carabinero- primero tiene que estar de punto fijo en el centro de San Bernardo para que el comercio ambulante no nos tome las calles, tiene que estar de punto fijo en el Hospital El Pino y en el Hospital Parroquial para evitar que los narcos se tomen los hospitales”, comentó el jefe comunal.