Chileno abandona Minneapolis tras detenciones del ICE: “Me siento una persona non grata en Estados Unidos”

Claudio Danús relató en Conexión Global Prime los motivos de su regreso a Chile tras residir durante 30 años en Minneapolis. “En estos momentos, en Estados Unidos me siento como una persona non grata. No me siento bienvenido”, expresó.

En una nueva edición de Conexión Global, junto a Alicia Contreras, conversamos con Claudio Danús, quien, tras residir durante 30 años en Minneapolis, decidió regresar a Chile debido a las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El chileno migró a Estados Unidos en 1981 para estudiar economía agrícola. Con el paso de los años creció laboralmente, decidió quedarse en Norteamérica y formó su familia. Actualmente, su esposa y sus dos hijas permanecen en Minneapolis.

Consultado por los motivos de su retorno, Danús subrayó: “La situación en estos momentos es caótica, lo que está haciendo ICE es brutal con los inmigrantes. A mí realmente me daba miedo salir de la casa”, y enfatizó que, independientemente de la situación migratoria, cualquier persona puede terminar siendo detenida.

“Detuvieron a mi señora y la dejaron ir. Sin embargo, a mucha gente la retienen, la separan de su familia y mucha gente está asustada: no quieren salir de sus casas. Por eso mi hija Mónica está organizando gente para juntar víveres y comida; las van a dejar a las casas y departamentos”, relató.

Sobre su situación personal, manifestó que “si las cosas siguen mal, yo me quedo acá indefinidamente, no tengo planes de regresar”, y sostuvo que su entorno más cercano lo instó a abandonar la ciudad de Minneapolis.

“En estos momentos en Estados Unidos me siento como una persona non grata. No me siento bienvenido, después de todos estos años trabajando para empresas grandes. En este (instante) no me siento a gusto”, cerró.

Mira aquí el programa completo