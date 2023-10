Polémica generó en redes sociales la entrevista hecha por CNN Chile a una ciudadana chilena residente en Israel, quien afirmó ser “detenida desaparecida” de la dictadura en Chile durante la conversación.

Sin embargo, esta jornada, Cecilia Gallardo rectificó sus dichos y reconoció que debido al peligroso contexto que enfrenta en Israel, ella se equivocó en sus declaraciones.

“Solo fue un error de palabras, siempre he ocupado el término detenida, pero fue un error, desde hace 30 años que no estoy allá“, sostuvo a CNN Chile.

Cabe destacar que Cecilia Gallardo figura en el informe Valech como detenida y torturada durante la dictadura.

“Efectivamente, yo fui detenida a los 17 años y mi hermano murió de un disparo en la cabeza”, relató.

¿Qué pasó?

Durante una entrevista con CNN Tarde y mientras relataba su experiencia tras ser evacuada desde un Kibutz en Israel a raíz del conflicto con Hamás, Cecilia Gallardo aseguró ser “detenida desaparecida” en Chile.

Estos dichos desataron diversas reacciones en redes sociales, en donde usuarios comenzaron a difundir el video editado del momento.

El registro fue compartido también por el diputado Gonzalo de la Carrera y el senador de la UDI, Iván Moreira, a través de sus cuentas personales de X, antes Twitter.

“La lamentable guerra desatada por el terrorismo en Israel nos dio un milagro. Resucitó una detenida desaparecida“, sostuvo De la Carrera.

La lamentable guerra desatada por el terrorismo en Israel nos dió un milagro. Resucitó una detenida desaparecida. pic.twitter.com/EQEHfrUEv6 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) October 12, 2023

En tanto, el senador Moreira cuestionó los dichos de Gallardo, escribiendo que “habría que averiguar si esta distinguida sra. que confiesa que fue detenida desaparecida, recibe alguna pensión ella o algún familiar. Pedimos a Ministra Jeannette Jara, que pueda informar en comisión de trabajo del Senado o Ministra interior, Carolina Tohá”.

Habría que averiguar si esta distinguida sra. Que confiesa que fue detenida desaparecida recibe alguna pensión ella o algún familiar. Pedimos a Ministra @jeannette_jara pueda informar en comisión de trabajo del Senado o Ministra interior @Carolina_Toha gracias @Emol pic.twitter.com/4oQUGrbCdI — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) October 12, 2023

Sobre la polémica, Gallardo aseguró que la situación le “dolió mucho, me sentí manipulada”, pero que no lo considera un ataque contra ella en particular.

“No es un ataque contra mí, es un ataque para ocultar el horror“, indicó.

Del mismo modo y ante los cuestionamientos de los internautas, la chilena residente en Israel aclaró que “salió del país después de la dictadura, en ningún momento me fugué”.