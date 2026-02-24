“Chile creyó que podría tener lo mejor de los dos mundos”: Juan Pablo Toro por tensión entre China y EE.UU.

El investigador senior asociado y cofundador de AthenaLab, Juan Pablo Toro, sostuvo además que existe una falta de comunicación entre ministerios y al interior de estos.

El investigador senior asociado y cofundador de AthenaLab, Juan Pablo Toro, abordó este martes la controversia por el proyecto de cable submarino y advirtió sobre debilidades estructurales en la coordinación del Estado frente a infraestructuras críticas.

“Los cables submarinos son la columna vertebral de todas nuestras comunicaciones digitales”, afirmó en conversación con Hoy es Noticia, subrayando la relevancia estratégica de estas conexiones para el funcionamiento de la economía, la seguridad y las telecomunicaciones del país.

En ese contexto, sostuvo que la polémica revela falencias más profundas que un debate puntual.

A juicio de Toro, “hay un problema de falta de comunicación entre ministerios y dentro de los ministerios”.

“Estamos cayendo en el mismo escenario consecutivamente. Eso habla de que no hay una estructura estatal, como un consejo de seguridad o una legislación, que evite esto de forma sistemática”, planteó.

El experto remarcó que no se trata de un hecho aislado.

“No es primera vez que nos pasa. Ya deberíamos empezar a aprender”, señaló.

En el plano internacional, Toro también abordó el escenario geopolítico actual y las tensiones entre grandes potencias.

“Chile creyó que podría tener lo mejor de los dos mundos, tanto China como Estados Unidos. Eso era posible hace cinco años atrás”, puntualizó.