A pocas semanas para que se conmemoren dos de las festividades más importantes del año, Navidad y Año Nuevo, especialistas ofrecen sus sugerencias para que las familias eviten caer en el fenómeno del sobreendeudamiento.

Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil, recomendó en CNN Chile buscar evitar el endeudamiento en cuanto a regalos de Navidad. “En el fondo lo más importante es tratar de planificar antes, o sea comprar el regalo seis meses antes, aprovechar por ejemplo, el Black Friday”, explicó.

En ese sentido, dijo que lo que se sugiere es hacer un presupuesto en la orden de destinar el grueso del dinero a vacaciones en familia, que son varios días, a diferencia de Noche Buena, que es solo una.

“Si tuviera que tomar un endeudamiento, siempre lo ideal va a ser ocupar la tarjeta de crédito y distribuir esa compra en tres cuotas precio contado, si esa tienda me lo permite, y así poder distribuir el flujo para no poder quedar ahogado ni un solo mes y ojalá no tener que optar a un crédito de consumo“, advirtió el especialista.

En caso que, necesariamente, se deba optar por un crédito de consumo, Lecaros indicó que se debe buscar el crédito más barato y que tenga el CAE más bajo para pagar los menores intereses posibles.

En cuanto a organización de platas, manifestó su preocupación en torno a que “un presupuesto no es algo tan común de nuestra cultura” y lo sustentó con que a lo largo de su trayectoria de educador financiero “no más allá del 10% de las personas lo han hecho”.

Siguiendo la línea de las compras en cuotas, el profesional llamó a aprovechar todos los instrumentos que están a disposición en el mercado financiero: “si yo tengo ahorros, debo llevarlo a algún tipo de instrumento que me proteja de la inflación y en este caso si yo tengo que ocupar una tarjeta de crédito, porque voy a dar un regalo más oneroso, me conviene probablemente poder ‘patear’ esa cuota, postergarla por tres meses y así pagar el próximo mes”.

Fracaso del Cuarto Retiro e impacto en el mercado

“Efectivamente en el mercado se ve que hay una respuesta positiva con respecto al rechazo de este cuarto retiro“, aseguró Lecaros, “porque finalmente lo que se está viendo es que venían muchas presiones inflacionarias por un lado y por otro hay un financiamiento al mercado de capitales”, añadió.

Al cierre, sentenció que la tasa de interés en el corto plazo es poco probable que presente una baja sustancial en sus guarismos, “al menos en los próximos años”.