El ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, entregó detalles de la comunicación que sostuvieron el presidente Gabriel Boric y Lula Da Silva tras su victoria en el balotaje que se llevó a cabo el domingo pasado. “Las llamadas telefónicas fueron fundamentalmente de felicitaciones y se habló mucho del fortalecimiento de la democracia. Con el presidente Boric no me acuerdo que haya hablado tanto de clima pero con muchos otros se habló de clima, sobre todo con otros países amazónicos y países desarrollados. Se habló naturalmente de la integración sudamericana”, detalló en conversación con la periodista Mónica Rincón. Tras ser consultado sobre si el mandatario chileno confirmó su asistencia a la asunción de mando, el ex canciller replicó diciendo: “es un problema de memoria, ya no me acuerdo”.