Tras el aumento de contagios de COVID-19 a nivel nacional, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la vacunación de refuerzo sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Sobre el tema, la Infectóloga Pediátrica Red UC Christus, Cecilia Vizcaya, dijo a CNN Chile que este aumento de casos tiene que ver con la relajación de las medidas preventivas. “El último tiempo ha sido un periodo en que nos fuimos relajando un poco probablemente y como hay tanta confusión con los otros virus respiratorios todo el mundo piensa que está resfriado por otra cosa y no se están haciendo test. Entonces probablemente ahí se empezó a transmitir más infección”, señaló. Asimismo, manifestó que “efectivamente las vacunaciones habían empezado a bajar en forma importante y necesitamos reforzar. Sabemos que los pacientes que ingresan a UCI son los pacientes que no se han vacunado o que no tienen un calendario a la fecha adecuado”.