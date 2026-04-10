Cecilia Pérez analiza el primer mes del Presidente Kast: “Ha logrado empezar a moldear lo que prometió”

La exvocera Cecilia Pérez abordó en CNN Prime el primer mes del gobierno de José Antonio Kast. En ese contexto, señaló que, a pesar de una “instalación difícil” producto del conflicto en Medio Oriente, el mandatario “esta semana ha logrado empezar a moldear lo que prometió, con una batería de proyectos de ley y con ministros más empoderados”.

La exministra secretaria general de Gobierno (Segegob) durante el primer y segundo mandato de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, analizó el primer mes de la administración de José Antonio Kast.

En ese contexto, señaló que, al igual que como le ocurrió al expresidente Gabriel Boric, ha existido un proceso de aprendizaje en los equipos.

“Es difícil partir un gobierno, sobre todo cuando se incorporan personas que no han tenido experiencia en el sector público, en lo que es la gestión del sector público, que es muy distinta a la del privado”, planteó. Agregó que esto también lo vivieron, aunque con menos dificultad, en el segundo periodo de Piñera, puesto que ya se había adquirido un conocimiento previo.

Además, desde su perspectiva, en estas cuatro semanas “las críticas hacia las ministras han sido bien duras y muchas veces injustas”, en alusión a las secretarias de Estado Mara Sedini y Judith Marín.

Consultada por la caída de aprobación en las encuestas, sostuvo que esto se relaciona con que la ciudadanía tiene altas expectativas respecto de un gobierno que asume en un contexto político internacional complejo, debido al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado el alza de los combustibles.

“Asume en una instalación bien difícil. Se encuentra no solamente Chile, sino que todo el mundo, con una guerra que no se esperaba, con un fuerte golpe nuevamente al país y a la economía familiar en términos de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Yo creo que esta semana ha logrado empezar a moldear lo que él prometió, con una batería de proyectos de ley y con ministros más empoderados, no solamente en sus cargos, sino que también en los medios de comunicación”, cerró.

#CNNPrime | ¿Cómo evalúa el rol de la ministra vocera Mara Sedini? “Ha cometido errores; todos los cometemos, pero nunca recibimos críticas tan brutales en torno a cómo habla, lo que dice, si sabe o no. Con ella se han cebado”, dice la exsecretaria de Estado Cecilia Pérez… pic.twitter.com/OhCSRmIsHK — CNN Chile (@CNNChile) April 11, 2026