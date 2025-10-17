Catrileo dice que “no existe terrorismo en La Araucanía” y descarta que Carabineros no pueda entrar en algunas zonas

La exconvencional y candidata al Senado, Rosa Catrileo, afirmó en Aquí Se Debate que no existe terrorismo en La Araucanía. Al ser consultada sobre las zonas donde Carabineros tiene dificultades para ingresar, señaló: "Las personas que habitamos en la Región de La Araucanía podemos movernos por todos lados".

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, Julio Martínez (candidato a senador del Partido Nacional Libertario), Rosa Catrileo (candidata a senadora independiente), Rodrigo Rettig (candidato a diputado del Partido Liberal) y Felipe Vidal (candidato independiente por Evópoli) abordaron las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y entregaron su postura sobre si existe terrorismo en La Araucanía.

La exconvencional Catrileo sostuvo que no existe terrorismo en la macrozona sur, señalando que, desde su perspectiva, el concepto “se ha utilizado como un eslogan político”.

“Nosotros estamos en una región donde efectivamente existe violencia y no tengo ningún problema en condenar todos los tipos de violencia: material, física, simbólica y estatal. Todas esas cosas yo no las comparto; por eso estoy participando por la vía eleccionaria democrática, para poder llegar al Congreso”, subrayó.

No obstante, precisó que la categorización y el análisis de los hechos es responsabilidad de los tribunales de justicia.

Desde la visión de Rettig, la causa del pueblo mapuche “es evidentemente legítima y válida”, pero “se ha visto manchada por algunos pocos delincuentes que han generado una afectación más que una ayuda a intentar generar un país más justo e igualitario para las comunidades”. Por tanto, considera que sí han existido actos terroristas.

Por su parte, Martínez opinó: “No necesito una corte extranjera ni intergaláctica. Yo estoy viendo cómo queman, cómo matan gente, cómo mataron al matrimonio Luchsinger-Mackay”, y subrayó: “No mezclemos el tema de la causa mapuche con estos verdaderos terroristas que de repente queman 14 camiones”.

Catrileo replicó que “es muy fácil estigmatizar a toda una región. Este eslogan y esta categorización de zona roja, de zona terrorista, como si estuviésemos en una zona de guerra, no está perjudicando solo a los mapuche, está perjudicando a todos los que habitan la Región de La Araucanía”.

Ante esto, Martínez le preguntó a Catrileo: “¿Qué opinas tú de que haya zonas donde no pueden entrar los carabineros?”. La candidata respondió: “¿Quién dice eso, que no pueden entrar los carabineros? Las personas que habitamos en la Región de La Araucanía podemos movernos por todos lados. Yo he estado en todas las comunas de la región”.

Finalmente, Vidal complementó que considera que sí existen delitos terroristas, pero coincidió con Catrileo en que “lamentablemente, lo que ocurre en la macrozona sur se toma como un discurso político”.

En esa línea, remarcó que el conflicto no surgió en 2021: “Yo no ocuparía la palabra estigmatizar, pero sí diría que se ha convertido en un símbolo del desorden del Gobierno de Gabriel Boric. A mí me parece que eso es demasiado reduccionista, ese es mi punto”.