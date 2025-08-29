Castro respalda golpe de timón de Galilea y afirma que “en ningún caso” se ha planteado no apoyar a Kast en un eventual gobierno

El diputado de RN, José Miguel Castro, se refirió a los dichos del presidente de su colectividad, Rodrigo Galilea, respecto a la posibilidad de participar en un eventual gobierno de José Antonio Kast. “Él ha golpeado la mesa y me parece correcto lo que ha hecho, pero en ningún caso se ha dicho que no se va a apoyar algún gobierno de oposición”, enfatizó.

El diputado José Miguel Castro se refirió en CNN Prime a la convivencia política entre Renovación Nacional (RN) y José Antonio Kast en un eventual gobierno.

Consultado por los dichos del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien en Mesa Central sostuvo que Kast debiese recurrir a los cuadros de Johannes Kaiser y el Partido Social Cristiano, y que la colectividad se remitirá a legislar en el Congreso, Castro explicó que, como militante, interpretó esas declaraciones en torno al rol de Galilea: asegurar que las personas estén abocadas a la candidatura de la abanderada presidencial, Evelyn Matthei.

“Estamos preocupados ahora de la campaña y no debe haber descuelgues (…) él ha golpeado la mesa y me parece correcto lo que ha hecho, pero en ningún caso se ha dicho que no se va a apoyar algún gobierno de oposición”, enfatizó.

En esa línea, remarcó que “quizás” se ha “malentendido” lo que expresó Galilea y que, desde su perspectiva, hubo un “llamado fuerte a concentrarse en la elección, más que estar visualizando lo que va a pasar en tal o cual gobierno”.

¿Qué dijo Rodrigo Galilea?

En el citado medio, se le preguntó si Renovación Nacional se sentiría convocado en una eventual administración de Kast. Al respecto, aclaró que “en el área ejecutiva va a tener sus propios cuadros, tiene que llamar a sus aliados naturales. José Antonio Kast y los republicanos han dicho muchas veces: ‘Nosotros nos sentimos mucho más cerca de Johannes Kaiser que de Evelyn Matthei’, por lo tanto, tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano”.

En esa línea, enfatizó: “Nosotros, desde el Congreso, por supuesto que siempre vamos a estar dispuestos a hacer lo mejor para el país, porque esa es nuestra vocación”.