El senador Juan Luis Castro (PS) respaldó el proyecto que busca rebajar a 4/7 el quorum para realizar reformas a la actual Constitución. “Yo veo con ojos favorables esta iniciativa”, sostuvo.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario señaló que “durante 40 años la izquierda chilena -a la cual pertenezco- ha estado diciendo que los cerrojos, los quorums altísimos, deben modificarse”.

“Estamos intentando cuajar un punto de vista lo más colectivo posible para que de verdad nadie interprete equivocadamente las cosas. Hay personas que dicen que tener una reforma a la Constitución por 4/7 es prácticamente darle un colchón al Rechazo y no es así”, agregó.

El senador socialista recalcó que esta iniciativa no favorece a la opción Rechazo de cara al plebiscito de salida, ya que “la propia Constitución nueva plantea el mismo quorum”. En esta línea, insistió en que “todos los mecanismos que hay en el futuro debieran ser mucho más flexibles de los que puso esa Constitución (la de 1980)”.

“La contienda del Apruebo y del Rechazo no se juega en esta norma, se juega en la credibilidad ciudadana de que la (nueva) Constitución es un paso adelante de verdad para el país o sencillamente no cambia los derechos fundamentales. Nosotros creemos que sí los cambia (…) y creemos que ese es el camino adecuado, más allá del mecanismo de reforma, que es una cosa más técnica”, agregó.

Finalmente, Castro manifestó que “por 40 años la derecha se opuso a todo (…), pero no podemos taparnos la vista respecto a que hoy día estando en democracia es necesario ir a un sistema que haga que la derecha, por ejemplo, con su decálogo, pase de las buenas intenciones a definiciones legislativas“.

“Hay una razón de incredulidad en muchos de nosotros. ¿Va a ser esto un acto de fe? No, esto no puede ser un acto de fe, tiene que ser concreto y eso significa que, si la derecha plantea puntos concretos legislativamente, no declarativamente, podemos empezar a entendernos de nuevo porque el país sigue adelante después del 4 de septiembre. No sabemos quién ganará, lo que a la gente le importa es que haya estabilidad en el futuro”, cerró.