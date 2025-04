Castro, presidente electo de la Cámara, se pronuncia sobre la votación de Giles y Santibáñez y los retos legislativos

José Miguel Castro, presidente electo de la Cámara, se refirió en CNN Prime a la controversia generada por la votación de las diputadas Santibáñez y Giles. Además, comentó sobre las diferencias en cómo actuó la oposición en comparación con el Senado.

José Miguel Castro, presidente electo de la Cámara de Diputadas y Diputados, se refirió en CNN Prime a su triunfo ante la parlamentaria del Frente Amplio (FA), Camila Rojas. En la primera vuelta hubo un empate y la definición se resolvió mediante una tómbola.

En primer lugar, destacó el gesto político de su par de Chile Vamos, el parlamentario gremialista Jorge Alessandri, quien declinó su candidatura a la presidencia de la Cámara.

“Los números que me presentaban a mí llegaban un poquito más lejos y creo que eso influyó mucho. Pero, sin duda, darle las gracias a él y también a toda la oposición. Aquí podrían haber habido muchos más candidatos, podríamos haber tenido candidatos de republicanos, de libertarios, de demócratas, de cristianos, independientes, y todos se cuadraron al final en esta candidatura. Lo que yo creo que fue es darle confianza a una oposición que cada día es más grande y más diversa también”, afirmó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si es cierto que tenía los votos de Marisela Santibáñez y Pamela Giles porque se habría comprometido a no entorpecer en nada la tramitación de un eventual nuevo retiro, aclaró: “No es correcto. Aquí creo yo que valió mucho, se hacen muchas relaciones humanas y de confianza, y esa misma confianza en cómo se lleve a cabo la conducción de esta Cámara es lo que primó en esto. Yo creo que el descontento hacia este gobierno también primó mucho en la forma en que fuimos creciendo, a diferencia del Senado. Nosotros nunca hemos tenido una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y eso llevó a que hoy día pudiéramos construir algo que nos permitió llegar el día de hoy acá”.

Al comparar lo ocurrido en la votación en el Senado, donde dos figuras de la coalición se enfrentaron directamente: Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), planteó: “Lo que pasó tiene demasiadas variables para poder ser analizado… Ya no estoy hablando solamente como José Miguel Castro, no se puede separar. Hoy día estoy como presidente de la Cámara. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es apoyar en la medida en que estemos unidos al senador Ossandón, y por lo demás, por supuesto, que era importante para mostrar gobernabilidad esta unión. Y a mí lo que me tiene orgulloso es que, desde Kaiser hasta libertarios y demócratas, se hayan puesto de acuerdo para esto. O sea, tenemos como oposición futuro”.

Respecto a cuáles son sus prioridades como presidente de la testera, detalló: “Número uno, las Reglas del uso de la Fuerza (RUF) son más que necesarias para poder llegar el día de mañana a la frontera y poder hacer un buen trabajo. Número dos, he contactado a Ossandón y lo primero que le pedí fue sacar un proyecto que es súper transversal, tiene mi firma y es el que declara como delito el ingreso clandestino a nuestro país. ¿Qué se consigue con eso? Que las fuerzas armadas y Carabineros puedan detener, cosa que no pueden hacer ahora, puedan reconducir y puedan registrar, o sea, algo básico. Y este gobierno le ha puesto freno. Eso para mí es una prioridad, ojalá poder sacarla”.

“También en seguridad municipal. Hay que darle más atribuciones a la seguridad municipal. También creo que en economía hay estas cosas, me estaba haciendo un pequeño torpedo con las cosas más importantes: permisología, reforma del sistema de evaluación ambiental, este proyecto está en el Senado”, agregó.

¿Acusación constitucional contra el Presidente Boric?

Respecto a una eventual acusación constitucional en contra del mandatario por la controversia que ha generado la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, aclaró que “en lo personal no voy a firmar ahora una acusación” y precisó: “A mí no me la han planteado (…) En lo personal no le pondría freno en ningún caso, pero prevé que no será el momento de un nuevo libelo acusatorio. Sin embargo, cualquier “grupo de diputados puede presentar una censura al presidente, como se ha hecho”.