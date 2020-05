El diputado Juan Luis Castro (PS) aseguró que las medidas para contener el avance del nuevo coronavirus en la Región Metropolitana llegaron tarde y sostuvo que las personas relajaron las medidas debido a las señales que se dieron desde el gobierno, como la “nueva normalidad”.

“Hubo tozudez y falta de visión, no estaba todo ganado como se creyó y se dio por normalizado una situación que nunca lo estuvo”, criticó el legislador miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, en entrevista con CNN Chile, sobre la estrategia realizada por el Minsal para enfrentar la pandemia y, específicamente, en torno al carnet COVID-19.

Consultado por el futuro de la pandemia en nuestro país, el parlamentario reconoció que “lo veo sombrío, porque el foco está radicado de manera no controlada en la Región Metropolitana, y reitero, el foco no está controlándose, porque desde el 20 de abril, cuando el gobierno anunció la nueva normalidad, obviamente esa señal cambió conductas en la gente, se relajaron medias y las cuarentenas focalizadas la verdad o no se entendieron o no se respetan, pero es una formula que se está desgastando”.

El panorama en la capital, asegura, “ha recrudecido con más velocidad del que se esperaba”, motivo por el que pide al gobierno considerar dentro de la estrategia a la atención primaria de salud, transparentar la cantidad de hostales sanitarios hay y cuál es su capacidad y cuál es la “capacidad real de ir a buscar más test”.

Junto a esto, Castro advirtió que “todos los especialistas nos indican que esta semana seguramente se llegará al 100%” de capacidad en el servicio de salud.

Es por esto que criticó que “el momento más importante de haber prevenido no se logró con esta estrategia” de las cuarentenas totales al comienzo de la llegada del COVID-19. “No fue ni lo uno ni lo otro, ni una cuarentena estricta ni un testeo masivo de verdad y por eso estamos pagando las consecuencias”, subrayó, pese a que “todavía es posible remediar en la media se aplique una cuarentena más completa”.

Además, señaló que “aunque Chile se vanagloria entre países latinoamericanos, no tiene cifras de testeos masivos muy significativos en el concierto internacional”.

“Los asintomáticos constituyen una fracción bastante minoritaria en las cifras diarias“, detalló Castro, junto con explicar que esto indicaría que falta realizar un mayor esfuerzo en ir a cárceles o recintos de adultos mayores.

Por otra parte, indicó que “el carnet COVID-19 a esta altura fue una leyenda porque nadie en la comunidad científica internacional avaló que había inmunidad”.

“Ultimátum” y “chantaje”

Este lunes, el gobierno anunció que ingresará al Congreso el veto presidencial a la ley del Ingreso Familiar de Emergencia. Al respecto, Castro dijo que “no estoy tentado a aprobarlo, los discutiremos mañana“.

Además, el diputado fue consultado por las palabras del gobierno, específicamente el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, en las que sostuvo que “si el veto se rechazara sería gravísimo y creo que nadie está poniéndose en ese lugar de forma de tener que explicarle a 4.5 millones de personas que no van a recibir este beneficio porque hubo diferencias políticas”.

Ante este, Castro contestó que “esa frase del gobierno me suena a un ultimátum o chantaje, o nos aprueban lo que tenemos porque sino va ser culpa de ustedes que no salga este mes, aunque el monto sea el mismo desde cuando se envió sin flexibilizar y ni mejorar nada”. “Me parece que es la peor receta que puede hacer el gobierno”, concluyó.

El veto será tramitado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante la mañana del martes 12 de mayo y si se aprueba, pasa a discutirse en sala en la tarde de ese mismo día.