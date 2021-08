La discusión en torno a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación ha retomado peso en las últimas semanas. Esto, luego de que la comisión de Mujeres y Equidad de Género, rechazara la idea de legislar respecto a esta iniciativa, pasando a la Cámara Baja con informe negativo.

La situación ha generado tensiones dentro de las bancadas en el Congreso, donde pese a las consideraciones de los expertos, sobre tratar este tema como un asunto de salud pública, se han planteado posturas a nivel valórico -principalmente desde el oficialismo-, y otras que apuntan hacia la falta de garantías del proyecto.

Sobre este tema se centró la discusión en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile, junto a las diputadas Maya Fernández (PS), Natalia Castillo (Ind) y Catalina del Real (RN), además de la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Daniela Carrasco.

En ese contexto, la diputada Castillo señaló que el debate no inicia necesariamente desde la perspectiva valórica de estar a favor o en contra: “no solamente los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres parten con el embarazo. Aquí lo ideal sería que pudiéramos contar con un plan de educación sexual integral“.

Lee también: Yasna Provoste aseguró que “se la jugará” para que diputadas y diputados de la DC apoyen la despenalización del aborto

Además, la parlamentaria independiente detalló los factores que, a su parecer, también son parte de la discusión: “poder acceder a anticonceptivos. Hemos visto los últimos días cómo han subido de precio y el Estado no tiene ninguna política pública que los garantice. A propósito de la esterilización: mujeres de 30 años que se les cuestiona moralmente e incluso se les acusa de estar con alguna enfermedad mental por querer ligar sus trompas y el aborto es otra parte de eso, de reconocer esa posibilidad de tener derechos sobre tu cuerpo, sobre que la maternidad pueda ser deseada”.

Por su parte, Carrasco insistió en que el debate tiene una base valórica: “si la criatura que está en el vientre materno, no tuviese una condición humana, entonces no habría un conflicto ético y no se estaría discutiendo tanto en el Parlamento, como en otros lugares de debate. Tenemos que entender que esta es una discusión moral, y cuando me refiero a moral o valórico, no me estoy refiriendo a que hay detrás un argumento religioso, sino de qué valores vamos a estar instalando en la sociedad, qué vamos a entender por persona”.

En tanto, la diputada Fernández, cuestionó la postura de la investigadora de la FJG, reafirmando que la despenalización del aborto, apunta a legislar sobre un derecho humano: “nosotros no podemos imponer lo valórico. Es una sociedad laica además, un Estado laico”.

“Se realizan abortos en Chile y son muchas las mujeres que viajan, y yo no lo critico, pero que tienen la posibilidad de viajar a países donde el aborto es libre. ¿Y quiénes se quedan abortando en Chile, en abortos clandestino, donde pueden perder la vida? Son las mujeres que no tienen recursos y además esa mujer sufre una pena de cárcel”, aseveró la diputada socialista sobre el tema.

Lee también: Fernández y rechazo DC a proyecto de aborto: “Uno no le puede imponer sanción al resto de las mujeres que piensan distinto”

Por otro lado, la diputada del Real planteó que este proyecto, apunta a una perspectiva del aborto libre como “método de anticoncepción“. Además, dentro de su postura, respaldó el planteamiento de la parlamentaria Castillo sobre educación sexual: “lo que tenemos que hacer es por supuesto educar. Primero que todo educar a esas mujeres, jóvenes y niñas, en todo lo que significa traer un ser a este mundo, y en los métodos anticonceptivos que existen”.

Frente a la alusión, Castillo interpeló a la diputada RN sobre su accionar en el Congreso en torno a estas materias: “tú votaste en contra de la educación sexual integral, y tu sector completo hizo que ese proyecto se cayera”.

“Yo voté en contra ese proyecto porque justamente partía con educación sexual a niños muy pequeños y era un proyecto que no iba en la línea adecuada a mi parecer, pero yo si siento que hay que educar a las niñas más grandes”, se defendió Catalina Del Real.

“Queremos educación sexual. Queremos educar a los niños, niñas y a los jóvenes. Yo creo que eso es vital y lamentamos que finalmente ese proyecto no lograra el cuórum“, agregó por su lado, la diputada del PS, Maya Fernández.