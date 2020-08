Este miércoles se anunció que 9 comunas de la Región Metropolitana pasarán a la fase de Transición desde el lunes 31 a las 5:00 AM, de acuerdo al plan Paso a Paso implementado por el Minsal.

En diálogo con CNN Chile, Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, una de las comunas que pasa a la segunda etapa, dio a conocer un plan para disminuir la posibilidad de rebrotes en su comuna.

“Lo que vamos a hacer como municipio es preparar un plan que aprenda de las experiencias de otros. Básicamente tiene cuatro puntos: Primero, a partir del viernes el perímetro del paradero 14, entre las 8:30 y 16:30, se va a cerrar el centro cívico a todo transporte privado y se van a peatonalizar las calles. Segundo, los centros comerciales deben reducir a más de la mitad el público que puedan recibir”, dijo.

“Tercero, en el pequeño comercio vamos a actuar con firmeza en caso de aglomeración de público. Cuarto, hemos hecho un llamado a los trabajadores de la salud para construir un batallón sanitario que esté controlando y educando a los ciudadanos”, prosiguió.

En cuanto la disyuntiva que enfrenta entre proteger la salud de los ciudadanos y ayudar a los comerciantes, señaló: “Ser alcalde es ser el papá de unas 400 mil personas, y uno tiene que quererlos a todos, pero también estar dispuesto a a poner orden (…) Cuando partió la crisis yo dije una frase que todo el país escuchó, ‘vamos a tener que elegir entre lo pésimo y lo malo'”.

En otro ámbito, sobre la polémica que desató el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien dijo que se definía como socialdemócrata en Tolerancia Cero, sostuvo: “Yo tengo un cariño fraternal con Joaquín Lavín, de mí nunca va a salir una crítica personal. Yo no voy a condenarlo, pero sus palabras sí pueden llamar a error y pudieron decirse de otra forma”.

Además, comentó el debate sobre los candidatos presidenciales. “Esta discusión es inútil, la importancia es preguntarnos ¿Qué queremos? ¿Para qué queremos gobernar en los próximos cuatro años? A Piñera le ha tocado un gobierno muy difícil, pero no ha cumplido su principal promesa, que era representar a la clase media”.

“Yo soñaba con un candidato que no hable con la papa en la boca. Que respirara el espíritu de la clase media. A mí me interesan estas cosas, no esas discusiones”, finalizó.