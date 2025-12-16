Carter tras advertencia de Maduro a Kast: Es un “dictador de mala muerte que probablemente está viviendo sus últimas horas”

"Si no fuera una bravata, sino un plan, él sabe perfectamente de lo que es capaz el pueblo chileno. Nosotros no amenazamos ni hacemos este tipo de bravatas. Tenemos Fuerzas Armadas competentes y (Chile) es un país que no va a aceptar que un dictador de mala muerte nos venga a amenazar", afirmó el senador electo por La Araucanía en CNN Chile Radio.

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, le restó importancia a la advertencia de Nicolás Maduro a José Antonio Kast, luego de que este ganara las elecciones presidenciales el pasado domingo.

Esto, porque el presidente venezolano le espetó al líder republicano: “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”.

De todos modos, Kast respondió que sus dichos “me tienen sin cuidado”. “Yo me centro en las declaraciones de Maduro que es un dictador, narcodictador y que hoy está pasando momentos difíciles por la acción que está ejerciendo Estados Unidos”, dijo antes de viajar a Argentina.

En esa línea, Carter comentó en CNN Chile Radio que “hay que tomarlo de quién viene, estamos hablando de un dictador de mala muerte que probablemente está viviendo sus últimas horas. Su agencia de turismo le debe estar buscando algún lugar donde ir a pasar sus últimos días y probablemente también está negociando alguna indemnización millonaria con el dinero de los venezolanos, que hoy día no tienen qué comer”.

El exalcalde calificó a Maduro como un personaje “nefasto” y “ridículo”, por lo que “es bien difícil poder responderle algo”.

“Demás está decir que el pueblo chileno sabe defenderse y sabe castigar a quien lo agrede. No necesitamos a matones de tercera”, aseguró.

Consultado sobre si entiende lo de Maduro como una bravata o como una idea más concreta, contestó que “sin duda es una bravata de un tirano de mala muerte. Y si no fuera una bravata, sino un plan, él sabe perfectamente de lo que es capaz el pueblo chileno. Nosotros no amenazamos ni hacemos este tipo de bravatas. Tenemos Fuerzas Armadas competentes y es un país que no va a aceptar que un dictador de mala muerte nos venga a amenazar”.

“No le doy el valor porque creo que no tiene ni siquiera la capacidad de cumplir ese tipo de amenazas. Pero si en algún minuto estuviese pensando en eso, bueno, los chilenos sabríamos cómo resolverlo”, reiteró.

Carter y medidas del Gobierno de Kast: “Va a ser doloroso”

Por otro lado, Carter abordó las medidas que tomará el Gobierno de Kast durante sus primeros meses, señalando que hay una “enorme responsabilidad” y que “la principal cosa de la que nos tenemos que cuidar es la arrogancia, la soberbia”.

Cuando se le preguntó por si habrá problemas con las expectativas de la ciudadanía, respondió que “el mayor riesgo es no hacer nada, que Chile se muera lenta e imperceptiblemente como ha ocurrido durante los últimos 15 años”.

“Lo que nosotros estamos diciendo es algo que nunca hemos dejado de decir. Esto va a doler, esto va a ser difícil y tampoco va a ser instantáneo. Pero que va a estar bien, que vamos a dar la pelea y que esto no va a ser un Gobierno más de promesas que no se cumplen, eso lo mantenemos intacto”, agregó.

Inquirido sobre a qué se refiere con que será difícil, Rodolfo Carter dijo: “Cuando usted deja que la enfermedad de la corrupción, de la falta de seguridad en la calle, cuando usted permite que las bandas organizadas controlen las cárceles, cuando usted se acostumbra a mirar para el techo y la autoridad hace abandono de su obligación de proteger a los chilenos, este cáncer ha avanzado mucho”.

“Si hubiésemos actuado hace 10 años, cuando hablamos de las grandes crisis migratorias, de las grandes crisis de seguridad, tal vez lo podríamos haber resuelto de una forma mucho más rápida y menos dolorosa. Pero hoy día, limpiar la institucionalidad, perseguir el crimen organizado en el mundo de la empresa privada, capturar gente que está armada hasta los dientes, no va a ser fácil. Vamos a tener que usar inteligencia, vamos a tener que enfrentarlo sin ningún miedo. Más de alguno de nosotros que va a estar colaborando en el gobierno mismo o en el parlamento, va a tener que pagar costos de seguridad personal”, agregó.

Sobre si será difícil desde el punto de vista político en conseguir apoyos o es una advertencia a que la ciudadanía enfrentará medidas específicas, el senador electo recalcó: “Nosotros no vamos a caer en esa trampa ideológica. Yo sé que durante la época electoral se ha tratado de establecer que aquí se tiene que sacrificar libertad por seguridad, y no es verdad”.