Carolina Urrejola acusa a la dirigencia del PC de “ambigüedad o directamente ceguera” frente a la situación en Venezuela

La conductora de CNN Chile Radio ocupó su espacio de “Cuestión de Opinión" para abordar la postura de los comunistas frente a los distintos antecedentes que han surgido sobre el proceso donde Nicolás Maduro se proclamó ganador.

Una misión de cuatro expertos electorales de Naciones Unidas llegó a Venezuela en junio pasado, invitada por el CNE, el Consejo Nacional Electoral, de cara a las elecciones del 28 de julio. Ese panel, esa misión, que permaneció en Caracas durante nueve semanas, acaba de publicar su informe preliminar y es lapidario.

El proceso de gestión de resultados del CNE -dice- no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para llevar a cabo elecciones creíbles, no se siguieron las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y se incumplieron todos los plazos estipulados. El anuncio de un resultado electoral, sigue el informe, sin la publicación de sus detalles o la divulgación de los resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas, dice Naciones Unidas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano.

Cierra su punto 13, el informe preliminar. Antes de ayer, Lautaro Carmona puso en duda acá en CNN Chile la idoneidad del centro cárter para definir que Edmundo González había ganado la elección. No es parte de la institucionalidad venezolana, dijo.

Sería interesante saber qué opina la dirigencia del Partido Comunista Chileno sobre este informe de Naciones Unidas. El argumento de que una ONG o un organismo internacional no pueden tener injerencia en los países es absurdo, precisamente para evitar abusos y fraudes es que históricamente han existido organismos ajenos a los estados para ejercer como veedores o ministros de fe de, por ejemplo, las elecciones. ¿Será este informe un nuevo elemento de tensión al interior del Partido Comunista Chileno? Es altamente probable que el gobierno y el socialismo democrático lo validen dejando nuevamente en evidencia la ambigüedad o directamente la ceguera de la dirigencia del PC frente a lo que ocurre en Nuevamente, es probable que los damnificados sean los ministros comunistas que quedan en buen chileno como el jamón del sándwich.