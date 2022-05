Respecto al Acuerdo Nacional de Seguridad planteado por el Gobierno, debido a los hechos de violencia registrados en el país, algunos alcaldes mostraron su preocupación por no ser incorporados al reforzamiento policial que anunció el Ejecutivo. La medida contempla distribuir 700 carabineros en 17 comunas del país. En conversación con CNN Chile, los alcaldes Ítalo Bravo (Pudahuel) y Carolina Leitao (Peñalolén) se refirieron a esta agenda policial. En ese sentido, Leitao sostuvo que este acuerdo “Si no definimos cuáles son esas medidas y no le pedimos cuenta, ya sea al Gobierno, a los parlamentarios y a otros actores respecto de esas medidas que nos vamos a proponer realizar, es muy difícil poder hacerlo”.