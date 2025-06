Carmona llama a la “sana responsabilidad” a Tohá y le recuerda que “esto no es un club de mellizos” tras críticas al PC

En la recta final de las primarias oficialistas, las diferencias comienzan a agudizarse. El timonel del PC respondió en CNN Chile a los dichos de la abanderada del Socialismo Democrático, quien afirmó que la precandidata Jeannette Jara representa a un partido que, donde ha gobernado, "ha cundido la pobreza".

En la recta final de las primarias oficialistas, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a las declaraciones de la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, respecto a que en los lugares donde su sector político ha tenido incidencia solo habría dejado pobreza.

La exministra del Interior sostuvo, en un debate organizado por Radio Pauta y The Clinic, que Jeannette Jara representa a un partido que “ha gobernado en el mundo donde los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”.

¿Qué dijo Lautaro Carmona?

Sobre esto, en Hoy es Noticia de CNN Chile, el timonel del PC respondió: “Creo que es aconsejable que, partiendo por quienes están en la gran misión de ser las abanderadas y abanderados de los partidos de la coalición, tengan la sana responsabilidad de que el 30 (de junio) debemos estar todos juntos. Y, por consiguiente, exagerar la nota en las diferencias, en las calificaciones o en las descalificaciones puede no ser contribuyente, porque yo voy a necesitar que, con mucho entusiasmo y en forma muy activa, las partes se integren, porque tenemos una convicción común”.

En esa línea, subrayó que es importante fortalecer una propuesta de candidatura única y unitaria para enfrentar a la derecha, puesto que la actual oposición se encuentra instalada, y que hay que disputar la carrera presidencial fortaleciendo la unidad.

“De lo contrario, favorecemos el camino a la derecha. Eso es lo primero. Lo segundo: la unidad se construye entre distintos. Y, por tanto, hay que tener una elemental tolerancia a la diferencia. Esto no es un club de mellizos, esto es distintos aportes que, en esa diversidad, le dan más anchura”, complementó.

Por otro lado, planteó que Tohá tuvo una cierta omisión respecto a las sociedades dirigidas por partidos comunistas: “Hay un pequeño país que no es muy reconocido, no tiene mucho impacto a nivel mundial, que ha hecho un aporte humilde a sacar millones de personas de la pobreza y tener una situación económica distinta, y me refiero a China y a Vietnam. Entonces, se muere ahí, digamos, esa afirmación de que los comunistas solo llevan desastre, digamos, a la situación económica o material de la gente”, concluyó.