El médico infectólogo y decano de la Facultad de Medicina USS, Carlos Pérez, conversó con CNN Chile respecto al primer caso de viruela del mono detectado en el país, para profundizar en sus características, riesgos, formas de contagio, síntomas y prevención. “Corresponde a personas que han tenido contacto más íntimo y prolongado, no un contacto casual o esporádico”, explicó, subrayando que hasta ahora no se ha producido una muerte por el virus y la OMS no la ha considerado aún como epidemia.