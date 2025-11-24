Ominami y su opinión del PC: Contribuyó en ampliar derechos sociales, pero tiene posturas internacionales “insostenibles”

Además, el miembro del comando de Jeannette Jara enfatizó en que la abanderada "es parte de una visión distinta dentro del propio Partido Comunista", que además coincide con las propias revisiones internas del partido.

En un nuevo Tolerancia Cero el panel conversó con Carlos Ominami, economista y actual miembro del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara.

Analizando la carrera hacia la segunda vuelta, las posibilidades que tiene su candidata y cómo ha visto el desempeño de abanderado republicano, José Antonio Kast, Ominami fue enfático en que esta elección aún no está definida.

Pero otro de los puntos relevantes en el debate sobre la carta del oficialismo es su militancia al Partido Comunista, foco de algunos cuestionamientos hacia su nombre como postulante a La Moneda. Y si bien la propia candidata ha señalado de que hoy representa a más que solo su partido, ha sido mencionado constantemente por políticos de oposición como parte de un problema.

Acotando de que, en primer lugar, no existe una sola postura en el PC, Ominami aseguró que “por primera vez en mucho tiempo hay una discusión importante” al interior del mismo.

“No es un misterio, y es importante que la gente lo sepa, que Jeannette Jara es parte de una visión distinta dentro del propio Partido Comunista, una visión que comparte con Camila Vallejo, con la generación más joven”, afirmó Ominami.

Con todo, el economista habló de la “esquizofrenia” que ve en el PC en cuanto a sus posturas hacia el interior del país y hacia el exterior.

“Creo que el Partido Comunista tiene el mérito de ser un partido que ha contribuído a la ampliación de derechos sociales, que ha contribuído al fortalecimiento de la democracia en Chile. El Partido Comunista no carga con ningún horror, no tiene desaparecidos a cuestas, no tiene violaciones a los derechos humanos en Chile. Pero tiene posiciones internacionales que son completamente insostenibles y que lo transforman en un partido que desde ese punto de vista ha perdido su coherencia”, agregó.

De todas formas para Ominami el PC chileno es de los pocos en el mundo que ha mantenido cierta relevancia a nivel político, captando talentos jóvenes que a su juicio responde al “ejemplo de lucha en tiempos de dictadura”.