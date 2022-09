En conversación con Hoy Es Noticia, el ex candidato presidencial y ex miembro del Partido Radical, Carlos Maldonado, explicó su salida de la coalición. “El partido en su órganica, pareciera no estar en sintonía con los principios históricos del radicalismo y con lo que ha sido una tradición de respetar la libertad de conciencia”, dijo a CNN Chile. Asimismo, criticó el apoyo de la tienda a la opción Apruebo. “El tema de fondo es que se apoyó un texto que no era conveniente para Chile, que afectaba los principios básicos del radicalismo y que además la ciudadanía rechazó de forma abrumadora”, dijo.