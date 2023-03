En conversación con Hoy Es Noticia, el exfiscal y abogado Carlos Gajardo, se refirió a la investigación sumaria que abrirá la Fiscalía por la supuesta entrega no oficial del listado de “narco-casas” al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. En esa línea, Gajardo expresó: “Me parece que se da una mala señal por parte de la Fiscalía porque de alguna manera se inhibe a los persecutores a realizar sus funciones. Toda la información (…) que se dio es pública“. Asimismo, agregó que “lo más importante en la persecución del crimen es que las instituciones actúen de manera coordinada. El que un fiscal entregue información y la ponga a disposición de un municipio, me parece que no infringe ninguna norma”.